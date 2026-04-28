Días atrás, en el segmento Sueña como niño de Win Sports, la periodista y actual presidenta del canal, Andrea Guerrero, sorprendió al público al revelar un episodio personal que había mantenido en reserva: su lucha contra el cáncer de piel.

Andrea Guerrero abrió su corazón y habló sobre su separación; expuso duro proceso que lidió: “Muy doloroso”

La confesión surgió mientras destacaba la trayectoria de su colega Sheyla García, quien integrará el equipo encargado de la cobertura del Copa Mundial de la FIFA 2026. En medio de ese reconocimiento, Guerrero decidió compartir su experiencia, aportando una dimensión más íntima a la conversación.

El testimonio no solo llamó la atención por la seriedad del diagnóstico, sino también por el manejo discreto con el que, al parecer, afrontó su proceso médico. Sin detallar fechas específicas, la comunicadora utilizó su vivencia para reflexionar sobre las exigencias que enfrentan las mujeres en cargos de liderazgo, especialmente cuando deben lidiar con situaciones de salud en medio de responsabilidades profesionales de alto nivel.

Andrea Guerrero revela que enfrentó cáncer de piel Foto: x

Pese a que este tema sorprendió a varias personas, Andrea Guerrero utilizó su experiencia para compartir sobre los procesos y aprendizajes que le dejó, abriendo el corazón sobre los elementos clave para salir a flote.

La periodista deportiva concedió una entrevista a La FM, donde dialogó con Eva Rey sobre lo que había ocurrido en su salud. De hecho, en este espacio, se sinceró acerca de su vida amorosa, exaltando el papel que tuvo su novio.

“Mientras mi cuerpo me pedía parar, mi cabeza me juzgaba por hacerlo”, comentó.

Al referirse a los elementos que ayudaron, puntualizó que tener a su pareja junto a ella fue muy valioso, ya que eso le benefició en el camino de recuperación.

“Esa es la realidad. Quien me padeció al lado, que es mi novio, me padeció… el tema de la inseguridad era muy brava. Hay que rodearse bien”, dijo.

“La persona más importante para mí, estuvo ahí ayudándome a batallar esto. Yo que tengo mucha fe en Dios, poder apoyarme en esas dos cosas que lograron que yo saliera de acá”, aseguró.

Cuando la española quiso saber sobre esta relación, Andrea Guerrero evitó dar el nombre de su pareja, pero sí puntualizó que estaba feliz y disfrutando del amor, desde una posición especial.

“Estoy muy feliz. El amor es divino y estoy disfrutando… soy agradecida por la persona que está a mi lado y me ayudó en este instante”, aseguró.