Canadá vs. Bosnia: el golazo de Cyle Larin que es tendencia en el arranque del Mundial 2026

De la mano de Cyle Larin, la Selección de Canadá rescató un valioso empate contra Bosnia y Herzegovina. Fue este viernes, 12 de junio, por la primera fecha del grupo B en el Mundial 2026. El juego tuvo desarrollo en el Estadio Toronto.

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Corría el minuto 78, Bosnia ganaba 1-0 y Canadá atacaba en busca desesperada de empate. Tras una jugada colectiva, Cyle Larin recibió el balón de espaldas a la portería, se giró, sacó un violento remate de derecha, imposible de atajar para el guardameta Nikola Vasilj.

¡ES UN GOLAZO QUE PUEDE VALER MUCHO! Cyle Larin se dio vuelta con un control fenomenal, definió muy bien y marcó el 1-1 final entre Canadá y Bosnia por la fecha 1 de la Copa del Mundo. ¡FESTEJÓ RYAN REYNOLDS EN LA TRIBUNA!



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Con ese tanto, se selló el 1-1 definitivo del juego entre canadienses y bosnioherzegovinos. Ambos suman un punto en la tabla de posiciones, a la espera de que jueguen Catar y Suiza este próximo 13 de junio.

Un empate histórico para Canadá en el Mundial

“Marco cuando Canadá me necesita, siempre lo hice. Tenemos ahora que seguir concentrados. Estamos jugando en casa, tenemos que ir al máximo”, declaró Larin tras el debut en el Mundial 2026.

Las palabras de Cyle Larin tras marcar el empate de Canadá ante Bosnia y Herzegovina. Foto: AP Photo/Sam Balkansky

Después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha con un punto festejado en la grada casi como un triunfo por el actor Ryan Reynolds y el resto de la marea roja.

“Tengo que encontrar la manera de sacar un poco más de algunos de los titulares y asegurarme de que tengamos un mejor desempeño desde el comienzo”, dijo el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, en rueda de prensa.

“Siento que no hice lo suficiente para tenerlos listos para el primer tiempo”, agregó el entrenador, causando sorpresa en un sector de la prensa y los aficionados.

El empate de Larin fue un premio para un Canadá que llegó con mucha más fluidez y entusiasmo, ante una Bosnia que solo se apoyaba en su solidez defensiva.

El defensa Sead Kolasinac, el hombre que sirvió el saque de esquina que permitió el gol de Lukic, había salvado una primera vez a su equipo en el inicio de la segunda mitad: despejó casi sobre la línea con su arquero ya batido, el balón dio en el larguero y el peligro se alejó.

La insistencia local terminó llevando al gol de Larin y a salvar en cierta forma la fiesta local, que había comenzado a ritmo de Alanis Morissette y Michael Bublé en una ceremonia inaugural antes de un partido histórico para Canadá, que nunca antes había acogido la cita suprema del fútbol.

*Con información de AFP