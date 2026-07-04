Canadá vs. Marruecos dejó el primer clasificado a cuartos del Mundial 2026: se definió con golazos

En el NRG Stadium de Houston (Texas) se definió el primer clasificado a cuartos de final del Mundial 2026. Canadá se quedó en el camino y Marruecos avanzó gracias a un partidazo de su mediocampista Azzedine Ounahi.

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Aunque los expertos anticipaban una victoria sencilla para los africanos, Canadá hizo un buen partido y tuvo la apertura del marcador a los 10 minutos. Tani Oluwaseyi recibió una pelota al vacío y se encontró con la humanidad de Bounou para salvar el cero en la portería marroquí.

Esa ocasión clara no fue el peor problema para los ‘leones del Atlas’. Sobre el minuto 21 tuvieron que hacer un cambio de emergencia por la lesión de su goleador Ismael Saibari, quien acaba de ser fichado por el Bayern Múnich para la próxima temporada.

La selección canadiense se animó y sostuvo el empate hasta el entretiempo, dando hasta ahí la sorpresa de la jornada en el Mundial 2026. El árbitro Michael Oliver tuvo que intervenir para evitar roces entre los jugadores de ambos equipos.

El canadiense Richie Laryea se enfrenta cara a cara con Achraf Hakimi. Foto: AP Photo/Eric Gay

Doblete de Ounahi y el tercero de Rahimi (0-3)

Al segundo tiempo salieron sin modificaciones, pero el verdadero cambio estuvo en la intensidad de Marruecos. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi aplicó otra mentalidad y arrasó con Canadá en los primeros minutos de la parte complementaria.

Cinco minutos necesitaron para ponerse adelante en el marcador. Sobre el 50’, Achraf Hakimi sirvió una pelota a la medialuna del área y Azzedine Ounahi llegó desde atrás para lanzar un remate seco a la base del vertical derecho.

Marruecos celebró a rabiar, mientras Jesse Marsch, técnico de Canadá, se llevó las manos al rostro por haber caído en una jugada de laboratorio.

La selección anfitriona de este Mundial trató de responder con pelotas largas y remates lejanos; sin embargo, se encontraron con una tarde soñada de Bounou bajo los tres palos.

El arquero de 35 años se hizo gigante en su arco y guardó como un tesoro la ventaja mínima. Ese resultado, aunque corto por la diferencia de plantillas, les daba el tiquete a cuartos de final.

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La cereza sobre el pastel también fue obra de Ounahi. Marruecos recuperó la pelota en su propio campo y salió en velocidad para aprovechar los espacios en la defensa de Canadá.

Brahim Díaz entró al área y le dejó servida la pelota al Ounahi, que sacó un potente disparo con la pierna derecha y la clavó al ángulo para el 2-0.

Soufiane Rahimi decretó el marcador definitivo (3-0) en el último minuto, aprovechando una recuperación en campo contrario que lo dejó libre frente al portero.

¿Contra quién le toca a Marruecos en cuartos?

Marruecos es el primer país clasificado a cuartos de final del Mundial 2026 y espera por el ganador de la serie de Paraguay vs. Francia, que se juega más tarde este mismo sábado.

Ese partido se disputará el próximo jueves, 9 de julio, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) en Boston.