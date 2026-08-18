Esto dice la prensa argentina de Santa Fe, rival de River Plate en Copa Sudamericana: Rodallega es la sensación

River Plate ya cortó la peor racha de su historia en torneos locales, pero su recuperación deberá afrontar una nueva prueba en Bogotá. Si cae en la serie de la Copa Sudamericana, seguramente habrá cambio de DT, según la prensa argentina, misma que no quita los ojos a los cañones del experimentado Hugo Rodallega, el alma de Santa Fe.

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Será un duelo clave para Santa Fe y River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El primer partido se jugará en el estadio El Campín de Bogotá y estará a reventar con las gradas rojas, en lo que podría ser una noche histórica, pues no se descarta la victoria para los dirigidos por Pablo Repetto.

Este juego iba a realizarse la semana pasada, pero fue postergado a raíz del terremoto que sacudió a Colombia y que va aumentando las cifras de víctimas mortales. Una semana más en la que Santa Fe toma confianza y River Plate se llena de presión para no fallar. Repetto se frota las manos y la prensa argentina lo analiza.

En portales especializados del mundo River, como La Página Millonaria, las cosas pasan por las bajas que suma el técnico Eduardo Coudet para la visita en Bogotá. Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Marcos Acuña brillarán por su ausencia en El Campín por lesión y adelantan que Martínez Quarta será lateral derecho.

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, habla con sus jugadores durante el descanso para refrescarse del partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre River Plate de Argentina y Carabobo de Venezuela en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires el 15 de abril de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP) Foto: AFP

TyC Sports, por ejemplo, adelanta que River Plate iría con línea de tres en El Campín debido a las bajas en defensa y le siguieron la pista al equipo tras aterrizar en la ciudad de Bogotá. Este medio tituló la previa del juego como una cita en la que se podría sacar “un buen resultado” de Colombia.

‘Olé’ hace radiografía a Rodallega

Diario Olé, el medio deportivo más visto en Argentina, no le quita la vista a Hugo Rodallega y a su deseo confesado hace algún tiempo, de querer jugar en River Plate cuando llegó el fin de su carrera en la Premier League. Ellos lo colocan como el hombre más peligroso de Santa Fe y el de la jerarquía. Dan en el blanco.

Hugo Rodallega contra Caracas. Foto: Colprensa

Les quedó gustando aquella frase de Rodallega, de que hay que ganarle a River “con huevitos” y la citan desde el primer párrafo en un artículo enfocado en él. Ya más adentro del artículo, el periodista Héctor Salerno se da cuenta de quién es Hugo realmente, pues cita también cuando hizo guiños a Juan Román Riquelme y que si lo llamaba se subía al avión de inmediato.

Hugol también sabe de esos jueguitos y el morbo está servido con él en Santa Fe y con River al frente, como lo describe Olé en su escrito. La reprogramación fue más favorable al Millonario si de resultados se trata, que sepultó una seguidilla de seis derrotas consecutivas en el plano local, la serie más negativa de su historia. Mientras que Santa Fe se dedicó a entregar ayudas a los damnificados por el terremoto.