América de Cali sufre una nueva baja en medio de la Liga Betplay: seguirá su carrera en Brasil

América de Cali se juega el segundo semestre con el único afán de ser campeón. Haber decepcionado en los primeros seis meses hizo que los directivos pensaran en una reestructuración fuerte de la nómina, aun con David González al mando como DT. Es por eso que un jugador que llegó con mucha promesa dejará las filas escarlatas y seguirá su carrera en Brasil.

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En continuidad al proceso de David González en América de Cali, lo que está haciendo actualmente el elenco rojo es depurar su nómina y rearmar lo mejor posible para pelear por el título en diciembre, ya sobre la marcha del campeonato, donde se siguen conociendo nombres que abandonarán la institución. El turno es para Dylan Borrero, quien llegó con mucha expectativa, pero se va por la puerta de atrás.

Aquellos jugadores a los que se les acaba el contrato, que no desean seguir, jóvenes con proyección o bajos rendimientos, son los que siguen en la puerta de salida y se les busca lugar en otros clubes. Lo de Dylan Borrero pasa porque no cumplió con esas expectativas y se hizo célebre en medio de la hinchada por pocos minutos, lesiones y hasta salidas de convocatoria por decisión técnica.

Dylan Borrero marcó el segundo gol del América de Cali. Foto: José L. Guzmán / El País

Cabe recordar que Dylan Borrero es canterano de Santa Fe, ha jugado en la MLS y el fútbol brasileño con el Atlético Mineiro y Fortaleza, incluso estuvo cerca de procesos con la Selección Colombia en el ciclo de Néstor Lorenzo. Su llegada al América de Cali en julio de 2025 fue considerada uno de los mejores fichajes del FPC en su momento, pero nada salió bien.

Tras confirmarse su no continuidad en América, Dylan Borrero volverá a Brasil para jugar con el Chapecoense, club que es muy recordado y querido en Colombia luego del accidente en Cerro Gordo, Antioquia, que acabó con la vida de la mayoría de su tripulación cuando llegaban a Medellín a disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 contra Atlético Nacional.

América de Cali cambiaría de sede por el terremoto

Mientras se da la salida de Dylan Borrero al Chapecoense, América de Cali enfrenta la Liga BetPlay que entró en pausa debido al terremoto en el país que afectó a la capital del Valle del Cauca. Por esta misma razón, el club escarlata estaría planteando cambiar de sede por la emergencia y los daños que sufrió el estadio Pascual Guerrero.

Por esta razón, América tendría todo listo para jugar en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, su segunda casa y donde reposa gran cantidad de hinchas rojos, que podrían ver al club como local en el máximo escenario de la capital.