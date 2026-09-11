La lista de partidos de lujo que habrá en el FPC con James, Cuadrado, Jackson: día, horas y cruces para ver

En pocas horas, la Liga BetPlay se cotizó. Pasó de ser un campeonato con grandes nombres a tener figuras mundiales de Colombia que estuvieron en la élite de Europa.

James Rodríguez, exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich y más clubes de renombre, además de mundialista con la Selección Colombia en tres ediciones, llegó a Atlético Nacional en un movimiento histórico.

James Rodríguez participó en su primer entrenamiento como jugador de Atlético Nacional. Foto: Suministrada a SEMANA

Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado, con su extensa carrera en Italia a cuestas, donde defendió camisetas como la de la Juventus e Inter de Milán, firmó por Millonarios.

Jackson Martínez no se quiso quedar atrás y regresó del retiro para ser parte de Independiente Medellín. Aquel que fuera goleador en Portugal y España, así como también mundialista con la Tricolor, busca llevar la estrella al Poderoso junto a Juan Fernando Quintero, que también volvió.

[🤩🔴🔵] Un amor que por fin vuelve a encontrarse.

¡@JacksonMartinez ES PODEROSO! ❤️💙 pic.twitter.com/cH1xYTjJEq — DIM (@DIM_Oficial) September 11, 2026

En resumen, una constelación de estrellas aterrizó en Colombia para enfrentarse a otras que ya estaban.

Cada ‘grande’ del país cuenta con su figura rutilante: Independiente Santa Fe (Hugo Rodallega), Junior de Barranquilla (Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez), Deportivo Cali (Carlos Bacca), Once Caldas (Dayro Moreno) y América de Cali (Adrián Ramos), por mencionar los más top.

Esto le hace bien al FPC, ya que fecha tras fecha se disputarán partidos con mayor nivel y puede que el campeonato se vea de mejor manera desde el exterior.

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Partidazos para ver en la Liga BetPlay

Desde la fecha hasta el final de la fase regular, se proyecta que se juegue un extenso listado de grandes partidos entre históricos, quienes ahora cuentan en sus filas con estrellas que harán que los aficionados prendan televisores o vayan masivamente al estadio.

Estos son los 14 partidos, con fechas y horas que más llaman la atención luego de la llegada de James, Cuadrado y compañía a Colombia:

Los balones oficiales con los que se juega la Liga BetPlay Dimayor. Foto: Millonarios FC

Once Caldas vs. Deportivo Cali — 13 de septiembre, 6:10 p. m.

— 13 de septiembre, 6:10 p. m. Santa Fe vs. Deportivo Cali — 22 de septiembre, 8:00 p. m.

— 22 de septiembre, 8:00 p. m. Atlético Nacional (James Rodríguez) vs. Millonarios (Juan Fernando Quintero) — 24 de septiembre, 7:30 p. m.

— 24 de septiembre, 7:30 p. m. Junior vs. Independiente Medellín (Juan Fernando Quintero) — 26 de septiembre, 8:20 p. m.

— 26 de septiembre, 8:20 p. m. Independiente Medellín (Juan Fernando Quintero) vs. Santa Fe — 3 de octubre, 8:15 p. m.

— 3 de octubre, 8:15 p. m. América de Cali vs. Independiente Medellín (Juan Fernando Quintero) — 11 de octubre, 8:15 p. m.

— 11 de octubre, 8:15 p. m. Independiente Medellín (Juan Fernando Quintero) vs. Once Caldas — 17 de octubre, 8:10 p. m.

— 17 de octubre, 8:10 p. m. Deportivo Cali vs. Junior — 18 de octubre, 8:00 p. m.

— 18 de octubre, 8:00 p. m. Millonarios vs. Once Caldas — 20 de octubre, 6:30 p. m.

— 20 de octubre, 6:30 p. m. Atlético Nacional (James Rodríguez) vs. Independiente Medellín (Juan Fernando Quintero) — 25 de octubre, 6:10 p. m.

— 25 de octubre, 6:10 p. m. Atlético Nacional vs. Santa Fe — 29 de octubre, 8:30 p. m.

— 29 de octubre, 8:30 p. m. Millonarios (Juan Guillermo Cuadrado) vs. América de Cali — 3 de noviembre, 8:10 p. m.

— 3 de noviembre, 8:10 p. m. América de Cali vs. Deportivo Cali — 7 de noviembre, 8:15 p. m.

— 7 de noviembre, 8:15 p. m. Atlético Nacional (James Rodríguez) vs. Once Caldas — 12 de noviembre, hora por definir.

*Todos los compromisos se podrán ver en vivo a través de Win Sports, canal que cuenta con los derechos del FPC.