Lucas González revela cuándo será el debut de James Rodríguez en Nacional: “Lo vimos bien”

SEMANA transmitió en exclusiva la presentación de James Rodríguez en Atlético Nacional. El 10 fue oficializado por el cuadro verde y esta casa periodística tuvo en exclusiva sus primeras respuestas como jugador del Rey de Copas.

Lucas González, entrenador del conjunto de Medellín fue consultado por la posibilidad de ver al creativo pronto en el campo de juego.

Según el DT bogotano, el viernes ya “entrenó con nosotros. Lo vimos muy bien”.

Al parecer, la disposición de Rodríguez Rubio es total para entrar a sumar sus primeros minutos con su nuevo club: “Si es por él va a querer jugar este domingo”, aseveró González.

Sobre la fecha en específico del debut, el entrenador no apuntó a una fecha pero auguró que será “en los próximos partidos... lo veremos muy pronto”.

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González y James cuentan con una relación que ha sido construida a lo largo de varios años. Por las respuestas dadas por el DT, en el pasado se lograron juntar en Europa, y esos contactos iniciales ya anticipaban que algo en el futuro de terminaría dando.

“A James ya hace un par de años que lo conozco, en Europa. Sabe la admiración que le tengo, por su fútbol y lo que ha hecho por el fútbol colombiano”, resaltó el estratega bogotano.

Posterior a eso fue que contró que “habíamos hablado de ojalá dirigirlo antes de que se retirara y pasó afortudamente antes de lo que pensábamos”.

De la relación entre jugador y DT también habló el futbolista: “Ya con Lucas habíamos hablado antes de poder estar juntos y creo que fue más rápido de lo que se pensó. Es un sueño”.

Un dato no menor de la rueda de prensa y que fue entregado por el presidente del equipo Sebastián Arango Botero, estuvo relacionado con el tiempo por el que James firmó su contrato. Inicialmente será un vínculo de un año -hasta junio de 2027- con posible extensión a más tiempo si logran los objetivos.

Entre las metas que se traza el equipo con la llegada de James Rodríguez, la inclusión de Franco Armani, además de ya contar con William Tesillo, Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Matheus Uribe, entre otro extenso listado de nombres, está ser campeones de Liga, Copa y disputar en el año que viene la Copa Libertadores.

“Estoy listo”

De cara a un primer partido de James en Nacional también era importante consultarle al propio jugador sus sensaciones. Este afirmó estar “listo. Ya está dicho”.

Si por él fuera, el domingo próximo (13 de septiembre) vs. Águilas Doradas podría estar sumando los primeros minutos en medio de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II.

James Rodríguez en su primer entrenamiento como jugador de Atlético Nacional Foto: Suministrada a SEMANA

Habrá que esperar la salida de la convocatoria del conjunto verde para saber si de una vez González decide sumar al creativo al grupo de participantes de dicho juego.

En caso de no hacerlo, el calendario y la cantidad de partidos para Nacional en los próximos días harán que pronto se vea a Rodríguez Rubio.

Próximos partidos de Atlético Nacional en Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Fecha: Domingo 13 de septiembre

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot — local

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Fecha: Miércoles 16 de septiembre

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: El Campín - visitante

Llaneros vs. Atlético Nacional

Fecha: Domingo 20 de septiembre

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé - visitante