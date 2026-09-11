Con esto salió Mackalister Silva por llegada de Cuadrado a Millonarios: mencionó a Falcao

En pocas horas, Millonarios confirmó la llegada de Juan Guillermo Cuadrado por un año —hasta junio de 2027— a la Liga BetPlay.

Fue un negocio sorpresivo luego de lo que fue también el regreso de James Rodríguez al balompié colombiano. A la par, dos referentes de Selección Colombia terminaron recalando en el FPC.

Juan Guillermo Cuadrado llega a Millonarios tras casi 20 años en Europa Foto: @MillosFCOficial

Semanas atrás Cuadrado se había mostrado reacio a la posibilidad de regresar al país. Su entorno familiar no estaba tan seguro de dicha decisión, pero ante la premura de elegir un destino antes de que se acabaran las opciones terminaron por elegir Millonarios.

El anuncio de su vinculación lo hizo oficialmente el azul previo al juego que iban a tener vs. Deportivo Cali en la noche del pasado jueves, 10 de septiembre.

Juan Guillermo Cuadrado se pronunció: emotiva carta tras su decisión de llegar a Millonarios

La verdadera razón por la que Cuadrado firmó con Millonarios: otro grande del FPC le cerró la puerta

Posterior al partido que empataron 1-1 en El Campín, allí mismo los medios de comunicación consultaron a los referentes del camerino por la llegada de una figura de la talla de Cuadrado a la nómina que dirige Alberto Gamero.

Interna de Millonarios recibe a Cuadrado

Mackalister Silva como capitán del cuadro albiazul fue el que respondió a los medios de comunicación en la zona mixta.

Este se mostró contento por la posibilidad de contar con un jugador de dicha talla y con amplio paso por Europa: “Tenemos muchas ganas de que llegue pronto”.

Ⓜ️ Mackalister sobre la llegada de Juan Guillermo Cuadrado: Tenemos muchas ganas de que llegue pronto. No lo comparo con Falcao, pero al igual que Falcao, pero al igual que él han sido jugadores que toda su vida han estado en lo más alto y nos enseñan día a día”. pic.twitter.com/TUq5GNWQI6 — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) September 11, 2026

En su respuesta fue tajante al decir: “No lo comparo con Falcao, pero al igual que Falcao, han sido jugadores que toda su vida han estado en lo más alto y nos enseñan día a día”.

Con esto lo que da a entender Macka es que hay respeto por Cuadrado, pero que la admiración por el Tigre se mantiene, aún cuando el paso del goleador por el azul no fue lo esperado.

¿Cuándo llega y debuta Juan Guillermo?

Después de que se anunciara su llegada como nuevo jugador de Millonarios, la afición albiazul espera con expectativa que el exjugador de Juventus, Chelsea, Inter de Milán, entre otros importantes clubes de Italia, se presente en Bogotá para ponerse a disposición del grupo.

Eso ocurrirá en los próximos días. Según se ha podido conocer, el nuevo fichaje de Millonarios se encontraba en Europa y en las últimas horas emprendió su viaje rumbo a Colombia. Antes de trasladarse a la capital del país, hará una parada en Medellín para resolver algunos asuntos personales.

Juan Guillermo Cuadrado se trasladó desde Europa a Colombia para su presentación en Millonarios. Foto: Inter via Getty Images

Una vez cumpla con estos compromisos, el futbolista llegará a Bogotá con todo listo para incorporarse al equipo y comenzar esta nueva etapa de su carrera con Millonarios.

Viendo el calendario que tiene Millonarios en lo que resta del 2026-II, hay que decir que el estreno de Cuadrado vistiendo los colores de su nuevo club se podría dar el sábado 19 de septiembre, o incluso el jueves 24 de este mismo mes.

Próximos partidos de Millonarios para el debut de Juan Guillermo Cuadrado: