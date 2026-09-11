La Selección Colombia quedó muy cerca de conseguir su clasificación a octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. El combinado tricolor empató contra Portugal en un partido que mereció ganar, pero quedó 0-0 por la intervención de la portera Nair Pina.

Finalizada la segunda fecha de la fase de grupos, ya hay cinco países clasificados a la siguiente fase:

Polonia (grupo A)

Brasil (grupo B)

Italia (grupo D)

Corea del Norte (grupo E)

España (grupo F)

Colombia se complicó: así quedó en la tabla de posiciones del grupo E del Mundial Femenino Sub-20

A partir de este viernes se estarán jugando en simultánea los partidos de la fecha 3 en el grupo A y el grupo B. La Selección Colombia volverá a jugar el próximo domingo frente a Corea del Norte, un partido de alta exigencia para las dirigidas por Carlos Paniagua.

Como era de esperarse, la selección norcoreana logró su clasificación anticipada y además aseguró el primer lugar de grupo. Colombia espera quedar en la segunda casilla para enfrentar a un rival mas accesible en la próxima ronda.

Posible rival de Colombia en octavos de final

En este momento, la Selección Colombia enfrentaría a China en octavos de final. Según el cuadro elaborado por la FIFA, el segundo mejor clasificado del grupo E se tiene que enfrentar al segundo mejor clasificado del grupo F.

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Así se definen los cruces de la ronda eliminatoria:

2.º del Grupo A vs. 2.º del Grupo C

1.º del Grupo D vs. Uno de los mejores terceros de los Grupos B, E o F

1.º del Grupo B vs. Uno de los mejores terceros de los Grupos A, C o D

1.º del Grupo F vs. 2.º del Grupo E

1.º del Grupo E vs. 2.º del Grupo D

1.º del Grupo C vs. Uno de los mejores terceros de los Grupos A, B o F

2.º del Grupo B vs. 2.º del Grupo F

1.º del Grupo A vs. Uno de los mejores terceros de los Grupos C, D o E

Jugadoras de Colombia entonando el himno nacional en Lodz, Polonia Foto: FIFA via Getty Images

Por eso es tan importante que Colombia logre sacar un resultado positivo ante Corea para quedarse con el segundo lugar del grupo. Si llega a terminar tercera, la Selección se enfrentaría a Italia o Polonia.

“Queríamos ganar y sellar la clasificación de una vez, pero me deja muy contento lo que hicieron las muchachas. Se suma un punto”, indicó Paniagua en zona mixta. “De todas maneras, ahora nos queda un gran rival el día domingo”, dijo.

Paniagua considera que “ahora toca recuperar este grupo porque hicimos un esfuerzo muy grande” y empezar a preparar el próximo duelo frente a Corea del Norte, programado para el domingo a las 11:00 de la mañana (en simultánea con Portugal vs. Costa Rica).