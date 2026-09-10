Notificación oficial de Conmebol tras la firma de James Rodríguez en Nacional: fichaje resuena en Sudamérica

Tras su decepcionante Mundial 2026 y frustrante paso por la MLS, James Rodríguez pasa la página y ya viste los colores de Atlético Nacional, el club más laureado del país. La Conmebol, entidad que regula el fútbol sudamericano, dedicó un post tras el fichaje que pasa barreras en Sudamérica.

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“James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande”, anunció en la red social X el ganador de la Copa Libertadores en 1989 y 2016. Sin duda, un fichaje que resuena en Sudamérica, pues el volante cucuteño hizo historia y se ganó un lugar entre los mejores del continente.

En sus redes sociales, la Conmebol no se quiso perder este momento y lanzó un particular mensaje en las redes sociales e hizo sentir la importancia de este fichaje en el fútbol colombiano. Publicó un video con un golazo de James Rodríguez en la Selección Colombia.

El gol, en un partido ante Bolivia por las Eliminatorias, está encerrado en el cerebro de una persona y se anima simulando a alguien distraído haciendo preguntas. Es un hincha de Atlético Nacional pensando en la calidad de fichaje que el club verdolaga acaba de cerrar. El creativo post en redes sociales forzó la reacción de varios fanáticos verdolagas.

De esta manera y mientras siguen las reacciones, el talentoso zurdo pone fin al interrogante sobre el futuro de su carrera, lastrada en los últimos años por numerosas lesiones y encontronazos con los técnicos de sus equipos. Se creía que el Avellino de la Serie B de Italia era su destino, pero nada de eso fue una realidad.

James rompe el mercado con Nacional

Cabe recordar que el mediocampista creativo estaba sin club desde que dejó al Minnesota United en julio pasado. El equipo de la MLS fue su octavo conjunto en apenas seis años.

Sus problemas físicos han puesto en duda su continuidad con la Selección Colombia (131 partidos, 31 goles), que cayó con Suiza en penales de los octavos de final de la pasada Copa del Mundo. Con esta operación en Atlético Nacional, espera seguir vigente en la órbita de Néstor Lorenzo.

James regresará a su país, donde jugó con Envigado en 2006 y 2007 antes de ir a Banfield. Desde Argentina cruzó el Atlántico para brillar luego con Porto, Real Madrid y Bayern Munich, aunque luego su trayectoria viró a la de un trotamundos.

James Rodríguez es presentado en Nacional Foto: Atlético Nacional

Este volante fue el estandarte de la selección que alcanzó los cuartos en el Mundial de Brasil 2014, el mejor resultado del país, y luego los octavos en Rusia 2018 y Norteamérica 2026.