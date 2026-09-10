Carlos Antonio Vélez opinó sobre el fichaje de James Rodríguez a Nacional: “Vamos que vamos”

James Rodríguez está muy cerca de firmar contrato como nuevo fichaje de Atlético Nacional. Esta tarde habría una última reunión para intercambiar documentos y adelantar todos los preparativos del anuncio oficial.

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El regreso del volante cucuteño ha generado múltiples reacciones en redes sociales, entre ellas la de Carlos Antonio Vélez, que de paso también incluyó la posible incorporación de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios.

“James para Atlético Nacional (?) y Cuadrado para Millonarios (?). ¿Lo del Pibe, Iguarán y el Tino para dónde y cuando?“, preguntó de manera irónica en su cuenta oficial de X.

Vélez añadió que “como lo de Falcao salió tan bien deportivamente hay que seguir el ejemplo. ¡Vamos que vamos!“.

James Rodríguez estaría muy cerca de llegar a Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

Carlos Antonio Vélez, preocupado por el FPC

Minutos más tarde de esa primera publicación, hizo un análisis mucho más extenso de lo que significa traer jugadores veteranos como grandes fichajes a la Liga BetPlay.

“Cada día nos alejamos más del fútbol que se juega hoy en el mundo. Hoy se impone el juego físico, correr, ida y vuelta, explosión, intensidad, presión, rápida recuperación del balón y protagonistas aptos para hacer todo y de todo”, escribió.

Vélez, agregó: “El convertir nuestro fútbol en el recipiente que almacena lo que no usan los que practican ese juego en el resto del mundo, nos aleja del poderlo practicar”.

“El salto de calidad está cada vez más lejano. Eso si... Crece el mercadeo y la visibilidad que no es lo mismo que la calidad. Perdón otra vez por molestarlos con lo que no quieren escuchar”, sentenció.

Sonaba para el Avellino de Italia

James Rodríguez estaba sin equipo desde su salida de Minnesota United. El volante cucuteño no hizo pretemporada después del Mundial 2026 y, por el contrario, disfrutó de vacaciones junto a sus amigos y familiares más cercanos.

De hecho, estuvo alejado de las redes sociales hasta el terremoto del 10 de agosto. Un par de días después de se acontecimiento nacional, James hizo una publicación pidiendo ayuda a las familias damnificadas y liderando campañas de donación.

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A principios de esta semana fue relacionado con el US Avellino de la segunda división de Italia. Incluso se habló de una primera oferta y la respuesta negativa del 10; sin embargo, todo se vino al piso cuando Atlético Nacional apareció en la escena.

La dirigencia del conjunto verdolaga tiene una excelente relación con James e incluso han hablado de lo importante que sería tenerlo en sus filas, pero esa posibilidad de veía muy distante por las declaraciones del propio futbolista y su deseo de continuar en el exterior.

No obstante, ante el panorama actual con pocas ofertas sobre la mesa, el capitán de la Selección Colombia empezó a ver con buenos ojos la opción de jugar en la Liga BetPlay y sentir en primera persona lo que hace poco pasó con sus amigos David Ospina o Matheus Uribe.