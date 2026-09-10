Vuelta a España: así quedó Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña tras la etapa 18

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) salvó otro día en la Vuelta a España 2026 y aseguró el privilegio de llegar a las últimas dos etapas de montaña con la camiseta de las pepas azules.

Este jueves, en la contrarreloj de la etapa 18, no habían puertos categorizados. Eso permitió que Buitrago tuviera un día tranquilo para guardar energía en las piernas y calmar la ansiedad de cara a su primera batalla decisiva contra Wout van Aert.

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El corredor belga intentó conseguir otra victoria para su envidiable palmarés; sin embargo, el suizo Stefan Küng se impuso con un tiempo oficial de 35 minutos y 22 segundos.

El mejor colombiano de la decimoctava fracción fue Harold Tejada (XDS Astana). El colombiano le recortó segundos a varios de sus rivales en la clasificación general y se trepó a la décima posición, detrás de su compañero de equipo Cristián Rodríguez (XDS Astana).

Así será la etapa 19

Para Santiago Buitrago y Harold Tejada se viene una jornada clave. El bogotano trabajará para seguir sumando puntos en la clasificación de la montaña, mientras que el huilense tratará de defender su puesto en el ‘top 10′ de la general.

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Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) es la gran amenaza para los intereses de Buitrago. La diferencia en este momento es de 29 puntos en total y quedan 55 en juego, contando todos los tres puertos que se disputarán este viernes y los cuatro del sábado.

La decimonovena etapa consta de 210.8 kilómetros hasta el puerto de Peñas Blancas (Estepona). Teniendo en cuenta que los favoritos también jugarán sus cartas, entre ellos el líder Enric Mas (Movistar Team), la tarea para Santiago Buitrago es meterse a la fuga desde muy temprano y marcar los ataques de Van Aert.

Perfil de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 Foto: Gráfica SEMANA

El colombiano aseguró que su sueño es conseguir una victoria para Colombia vestido con la camiseta de las pepas azules, objetivo para el que necesita un rendimiento casi perfecto junto a los demás escapados.

Buitrago puede intentar el triunfo en la etapa 19, pero debe guardar gasolina de cara a la etapa 20 que tiene más puntos en juego en la clasificación de la montaña.

Clasificación de la montaña - Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 59 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 23 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 11 puntos.

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 10 puntos.

10. Oscar Onley (Netcompany Ineos) - 10 puntos.