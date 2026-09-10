Se revolcó la clasificación general de la Vuelta a España: cambia el podio y Harold Tejada sube

El colombiano Harold Tejada (XDS Astana) tuvo una excelente presentación en la contrarreloj individual y subió posiciones en la clasificación general de la Vuelta a España 2026. Este jueves, Enric Mas (Movistar Team) defendió el liderato pese a perder segundos respecto a Primož Roglič (Bora-Hansgrohe).

Vuelta a España 2026: clasificaciones completas y perfiles de las próximas etapas

Después de dos días con relativa tranquilidad por etapas diseñadas para los esprinters, llegó el momento de una nueva batalla entre los favoritos.

Roglič sacó su chapa de contrarrelojero; sin embargo, no le alcanzó para evitar que Enric Mas sume otro día como dueño de la camiseta roja. Al escalador mallorquín le faltan solo dos etapas para coronarse como campeón virtual de La Vuelta.

Harold Tejada, por su parte, hizo un trabajo excepcional en los 32,1 kilómetros de recorrido hasta Jerez de la Frontera. El colombiano recuperó los segundos que había perdido el fin de semana pasado y regresó al top 10 de la clasificación general.

Líderes de La Vuelta 2026

Victoria sólida de Stefan Küng

Primož Roglič ni siquiera pudo quedarse con la victoria de etapa. El esloveno sigue en blanco durante esta edición de la Vuelta a España, una carrera que ha sabido conquistar en cuatro ocasiones distintas.

Juan Sebastián Molano abandona a Pogačar: fue presentado por su nuevo equipo hasta 2028

El triunfo de la decimoctava fracción quedó en manos del suizo Stefan Küng (Tudor Pro Cycling), quien cruzó la meta en Jerez con un tiempo de 35 minutos y 22 segundos.

João Almeida (UAE Team Emirates) y Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) también estuvieron en la conversación por la victoria, pero sus registros fueron superados de manera contundente por la potencia de Küng.

⏱️ 3⃣5⃣:2⃣2⃣



⚡️ New best time: KING KÜNG



🚀 ¡Nuevo mejor tiempo en meta para @stefankueng!#LaVuelta26 pic.twitter.com/z74T3qLAGW — La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2026

En la clasificación general hubo cambios dentro del podio y en el top 10, aunque Enric Mas continúa siendo el líder absoluto. Ahora el segundo de la tabla es Roglič y a la tercera casilla cayó el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

Harold Tejada se reconfirmó como el mejor colombiano de la Vuelta a España 2026. El huilense hizo un gran trabajo en la bicicleta de crono para regresar a los 10 primeros lugares de la general, un privilegio que deberá defender en la montaña durante el viernes y el sábado.

Clasificación general - Vuelta a España 2026 (etapa 18)

1. Enric Mas (Movistar Team) - 60:45:58.

2. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 1:37.

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 3:01.

4. Richard Carapaz (EF Education), a 5:17.

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 6:07.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 7:00.

7. Clément Berthet (Groupama FDJ), a 7:47.

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 7:51.

9. Cristián Rodríguez (XDS Astana), a 7:51.

10. Harold Tejada (XDS Astana), a 9:57.

...

15. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 33:11.

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 47:37.

100. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 2:53:45.

139. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 3:43:23.