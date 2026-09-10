Reabren ‘olla podrida’ en el FPC: denunciaron corrupción, pagos y vergonzosos manejos

Actualmente, no se han escuchado denuncias recientes relacionadas con pagos por jugar en el Fútbol Profesional Colombiano. En el pasado sí, y ahora, un exjugador ha hecho un recuento de los manejos vergonzosos que se le daban.

Actualmente, lo que sí se ha reportado son supuestos casos de apuestas deportivas en los que jugadores de los torneos organizados por Dimayor estarían implicados.

Fútbol colombiano es sacudido con denuncia reciente de Stalin Motta. Foto: Millonarios FC

Bien sea una u otra situación cierta, esto mancha de manera fuerte el balompié nacional.

Recientemente, Stalin Motta, exjugador con paso por la desaparecida Equidad, por Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, hizo un recuento de lo que vivió en carne propia mientras estuvo en el profesionalismo.

“Ponen dinero” para jugar

En una entrevista reciente del exvolante con el Gol Caracol, dicho exfutbolista reveló que sintió desazón al ver que, por dinero, colegas suyos acababan jugando por encima de otros que lo merecían.

“Yo cuando salí del fútbol, salí muy triste, decepcionado de muchas cosas que no tienen que estar presentes, como el de los malos manejos de los directivos, como que jueguen jugadores profesionalmente no por su capacidad, sino por otros temas, como temas económicos (jugadores) que ponen dinero”, soltó en medio de su grave denuncia.

Al parecer, dicha situación no es de mucho tiempo atrás; en 2023, “cuando me retiré, hace ya 3 años, sí pagaban, no sé a quién, pero sí lo hacían”, dijo Stalin.

Con sorpresa, el entrevistado daba cuenta de que para él era irreal lo que veía ante sus ojos: “Algunos estaban por encima de jugadores que trabajan día tras día. Uno se daba cuenta en las concentraciones cuando salían unos y entraban otros. Uno decía: ¿Qué pasa aquí?… Guau”.

Luego de haber reabierto esa ‘olla podrida’ que por épocas ha marcado al Fútbol Profesional Colombiano, confesó que su trayectoria no acabó como él hubiera querido.

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“Me dolió no haberme podido retirar en La Equidad; no lo pude hacer por diferentes circunstancias. Eso me dejó muy triste, pero son cosas que tienen que pasar; hay que aprender de esa situación, he madurado, me olvidé del personaje, de ese ego que uno mantiene en el fútbol y que, si no puedes controlar, te puedes volver un desastre”, terminó aceptando el fin que tuvo su trayectoria deportiva.

En la historia de Equidad

Stalin Motta fue el gran referente de Equidad mientras el club bogotano existió en el balompié de Colombia.

La época más importante del equipo, donde lograron ascenso, ser campeones de Copa en 2008 y finalistas de Liga, tuvo al volante bogotano como el capitán.

En varios periodos vistió la camiseta del elenco verde. En 2005 fue su primer año y en 2022 el último que tuvo con los bogotanos.

Stalin Motta, exjugador e histórico de la desaparecida Equidad de Bogotá Foto: Getty Images

Entre 2010 y 2011 vivió una etapa en Atlético Nacional donde pudo ser campeón de la estrella del Torneo Apertura del 2011.

También se le dio la chance de ir a Ecuador para jugar con Barcelona de Guayaquil en el 2014.

En 2023, cuando ya estaba de salida, Cúcuta Deportivo le abrió las puertas para tener el fin de su carrera deportiva.