Luis Díaz dijo quién se merece el Balón de Oro, luego de conocer los nominados: “Tiene todo”

Luis Díaz entró en la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026. El atacante colombiano se encuentra en ese selecto grupo junto a otras estrellas del fútbol como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía.

Bayern Múnich puso cuatro jugadores en el listado oficial; además de Lucho, fueron nominados Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano.

Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026: así quedaron cada una de las categorías

A través de sus redes sociales, el conjunto bávaro está haciendo campaña a favor de Kane. El goleador británico no solo tuvo espectaculares números en la temporada 2025/2026, sino que también llegó a semifinales del Mundial con la selección de Inglaterra.

Luis Díaz considera que Harry Kane merece ganar el Balón de Oro. “Tiene todo. Hace goles, asiste, defiende... Ha sido de los mejores anotadores de todo el mundo y creo que merece ganarlo, sin duda alguna”, apuntó.

El delantero inglés ha sido como un padre para Lucho dentro del camerino del Bayern. De hecho, hace unos días lo defendió de las críticas por los constantes fallos que ha tenido el guajiro de cara a la portería rival.

“Es un jugador que siempre quiere más, que no se conforma. Te ayuda a ti como compañero a crecer”, declaró Luis Díaz en el video oficial del Bayern Múnich.

Jefe de Luis Díaz en Bayern se pronunció en plena crisis de gol que pasa: con esto salió

Esa misma opinión la tienen otros compañeros como Michael Olise, Serge Gnabry y Joshua Kimmich, que consideran a Harry Kane el favorito para ganar el Balón de Oro 2026.

Y es que el goleador británico es uno de los candidatos más fuertes; sin embargo, a su lado hay otros nombres de peso como Mbappé, Lamine Yamal o el propio Ousmane Dembélé, ganador del año pasado.

A Kane le juega en contra que no pudo clasificar a la final de la Champions League y esa misma suerte tuvo en la Copa del Mundo. Sus goles le alcanzaron para ser campeón de Bundesliga y Copa de Alemania.

Harry Kane, delantero y goleador del Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo se elige al ganador del Balón de Oro 2026?

Las votaciones ni siquiera dependen de entrenadores o jugadores, como sucedía en el The Best de la Fifa, sino que los electores son periodistas deportivos de todo el mundo.

Para la categoría masculina, vota un periodista especializado por cada uno de los cien primeros países del ranking Fifa vigente al momento de publicarse las candidaturas (septiembre 2026).

Cada periodista elige y ordena a 10 futbolistas de la lista oficial. Los puntos se asignan según la escala establecida por la organización: al primero se le conceden 15 puntos y al décimo, un punto.

La organización del Balón de Oro recolecta las votaciones de cada periodista y luego hace la sumatoria hasta determinar el ganador. Este año, el premio se entregará el 26 de octubre en Londres, Reino Unido.