Gustavo Puerta cambió de jefe: Olympiacos presentó a su nuevo técnico para la Europa League

A una semana de iniciar competencias en la Europa League, la dirigencia de Olympiacos decidió destituir al técnico José Luis Mendilibar y cambiar de jefe para lo que resta de la presente temporada.

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Por medio de un comunicado oficial, anunciaron la incorporación de Imanol Alguacil como nuevo DT. Bajo sus órdenes tendrá al colombiano Gustavo Puerta, que acabó de llegar procedente del Racing de Santander y ya marcó su primer gol por la Copa de Grecia.

“Olympiacos FC anuncia el inicio de su colaboración con el entrenador Imanol Alguacil. Nacido el 4 de julio de 1971 en Orio, en el País Vasco, es un hombre de la casa de la Real Sociedad, club al que ha estado vinculado durante años tanto como futbolista como entrenador”, indicó el club griego.

El último club de Alguacil como entrenador fue el Al-Shabab de Arabia Saudita, donde duró contratado hasta febrero de este año.

La despedida de José Luis Mendilibar

Minutos después de anunciar a Imanol Alguacil como su nuevo director técnico, Olympiacos publicó una carta de José Luis Mendilibar dedicada a los hinchas, jugadores y junta directiva.

“Ayer concluyó mi trayectoria profesional en el banquillo del Olympiacos. Fueron casi tres años, de los cuales guardo sobre todo el sentimiento y que disfruté cada momento”, indicó el estratega español.

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Mendilibar le agradeció al dueño del equipo, Evangelos Marinakis, “por la oportunidad que me dio de entrenar a un club tan grande como el Olympiacos. Nuestra relación superó los límites de la colaboración profesional. Siempre fue cercana, sincera y basada en la confianza, incluso en los momentos difíciles”.

“También quiero agradecer a todos los empleados y miembros del staff, que en la cotidianidad del club y en el centro de entrenamiento, hicieron que yo y mis colaboradores nos sintiéramos como en casa. Gracias a los jugadores por su esfuerzo, dedicación y disposición para mantener siempre la vara de las exigencias tan alta como merece este club”, agregó.

A la hinchada también le dedicó unas palabras: “Desde el primer momento me mostraron su apoyo incondicional y su amor, a veces conmovedor, pero siempre con respeto, sinceridad y calidez. Me voy orgulloso de haber podido, durante este período, contribuir para que un club tan grande como el Olympiacos se haga aún más grande. Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán de nuevo en el futuro”.

Mendilibar deja su cargo después de ganar cuatro títulos con Olympiacos, entre ellos la histórica Conference League de 2024. Su gestión fue intachable de principio a fin, aunque esta temporada marcha en la tercera casilla de la liga local detrás de Panetolikos y AEK Atenas.