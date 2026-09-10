Confirmado el nuevo cantante de la banda de Yeison Jiménez: “No los voy a defraudar”

Tras la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero en medio de un accidente aéreo, sus familiares y equipo de trabajo coincidieron en el deseo de mantener vivo su legado musical. Pese a lo ocurrido, la intención es que sus músicos puedan continuar llevando sus canciones a distintos rincones del país y del mundo.

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Por esta razón, se organizó el reality ‘La banda del aventurero’, un show que busca encontrar la voz líder de la agrupación del artista y que comenzó el pasado 8 de julio.

Sonia Restrepo, viuda del intérprete, fue una de las personas que se sentó en la mesa de jurados. Junto a los demás integrantes, tuvo la tarea de escuchar a cientos de aspirantes que buscan triunfar en la industria musical y darse a conocer a través de nuevos trabajos discográficos, además de interpretar el repertorio de Yeison Jiménez.

¿Quién ganó el reality ‘La banda del aventurero’?

El escogido por los expertos fue el joven Cristian Vélez, quien, gracias a su talento y esfuerzo a lo largo de la competencia, logró cumplir con los parámetros establecidos. En los próximos meses, estaría presentándose en varias ciudades de Colombia para encontrarse con su nuevo público y compartir de cerca con los seguidores del cantante caldense.

“Mucho gusto, para los que no me conocen, soy Cristian Vélez, un artista de música popular que creció con la música de Yeison Jiménez, se inspiró y hoy me siento muy orgulloso de estar con ‘La banda del Aventurero’ (...) La verdad, no tengo palabras para describir lo que en este momento está pasando”, dijo por medio de un video.

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En medio de la conversación, habló del orgullo que siente por continuar con el legado de Yeison Jiménez y se mostró agradecido por la oportunidad de trabajar junto al equipo de producción que lo acompañó durante todo el proceso.

“De verdad que para mí es algo muy gratificante, a todos los jimenistas les digo que no los voy a defraudar. Yo sé que me tengo que ganar el corazón de todos ustedes y con la ayuda de Dios, vengo a darlo todo acá en esta banda, así que Dios los bendiga y ‘con el corazón’“, finalizó.

Una gran cantidad de personas reaccionó en la sección de comentarios y le dejó mensajes de apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa que está a punto de comenzar.

“Bienvenido a la banda”; “Va a estar difícil llenar el espacio de Yeison Jiménez, pero le deseamos lo mejor, esperemos que lo haga ‘con el corazón’”; “Nadie va a reemplazar al Aventurero, pero ojalá lleves su música en alto para que nunca se deje de escuchar”; “Con toda, cantas muy bonito, felicidades”; “Cristian, tienes un talento impresionante, mereces todo lo bonito que está pasando” y “Esperemos a ver cómo le va, éxitos y suerte”, son algunas de las palabras que se leen.