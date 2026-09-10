Revelan qué le dijo Rodrigo de Paul a Robert Lewandowski: se cruzaron a empujones en la MLS

Chicago Fire empató con Inter Miami (1-1) en la fecha 24 de la MLS de Estados Unidos. Aunque todo empezó con un tierno abrazo de Robert Lewandowski y Lionel Messi, terminó en medio de polémica por el cruce del delantero polaco con Rodrigo de Paul.

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Sobre el minuto 89 de partido, Lewandowski empujó al defensor Ian Fray y provocó la reacción de los otros jugadores del Inter Miami.

La discusión entre los dos continuó dentro del área chica, hasta que De Paul intervino y le llamó la atención al exgoleador de Barcelona y Bayern Múnich.

“Dos Copas Américas y una Copa del Mundo, ¿y vos? ¿Con tu país qué ganaste?“, le dijo el mediocampista argentino a Lewandowski mientras seguían cruzando palabras a la espera de un tiro de esquina.

Luego de esa frase, al polaco se le dibujó una sonrisa en el rostro y dio pasos hacia adelante para intentar evadir a Rodrigo de Paul. La discusión entre ambos no pasó desapercibida en redes sociales, donde le cayeron críticas al argentino por menospreciar la carrera de Robert Lewandowski y sacar chapa de sus títulos con la albiceleste.

SE SACARON CHISPAS: picante cruce entre Rodri De Paul y Tito Lewandowski en el final del empate 1-1 de Inter Miami y Chicago Fire en la #MLS.



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Chicago Fire vs. Inter Miami terminó en empate

Lewandowski fue el autor de uno de los goles del partido entre Chicago Fire e Inter Miami. Ese tanto sirvió para adelantar a su equipo, aunque Casemiro igualó el marcador en el arranque del segundo tiempo.

La posibilidad de ver en vivo a Lionel Messi en cada cancha que pisa en Estados Unidos, llevó a que el estadio Soldier Field, en Chicago, estuviera colmado con 63.094 espectadores.

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Messi, de 39 años y líder histórico en asistencias en Inter Miami, conectó por tercer partido consecutivo con Casemiro, quien llegó y rápidamente se convirtió en una arma letal para el equipo del entrenador Guillermo Hoyos en el juego aéreo.

“El equipo se manifestó muy bien”, dijo Hoyos en conferencia de prensa. “Compitió de una manera para empatar el partido, el equipo vino a ganarlo, hay felicitaciones para todo el colectivo”.

En busca de ganar el trofeo Supporters Shield, que se otorga al mejor equipo de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami quedó a nueve puntos del líder, el Nashville SC, que perdió 2-1 esta jornada frente a Toronto.

Lionel Messi y su abrazo con Robert Lewandowski en Chicago Fire vs. Inter Miami Foto: Getty Images via AFP

Lewandowski apareció sólo una vez con peligro en todo el partido, pero fue letal: abrió el marcador con un soberbio remate de primera intención y dentro del área a servicio de Andrew Gutman al minuto 10.

Fue el sexto gol en nueve partidos de la MLS del atacante polaco de 38 años, que llegó esta temporada a Chicago Fire procedente del FC Barcelona.

El empate es positivo para Inter Miami, que mantiene una ventaja de cinco puntos sobre Chicago en la conferencia este y logra recuperar terreno ante Nashville, al que recibirán este sábado en una final adelantada de la conferencia en el Nu Stadium, en Miami.