‘Chipi Chipi’ se asustó, le dio el balón a De Paul, remate de Messi y gol de Suárez ante Nacional

Atlético Nacional enfrentó a Inter Miami en un juego inédito que se disputó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el considerado ‘partido de la historia’, con presencia de más de 30 mil espectadores. El club colombiano es anfitrión de la visita de Lionel Messi a Colombia, los hinchas se han comportado a la altura y los goles no se hicieron esperar.

Inter Miami presentó a sus otras figuras en Medellín, como Rodrigo de Paul en el medio y Luis Suárez como delantero, quien precisamente marcó el empate en el Atanasio Girardot. Los amigos de Messi se ganaron las miradas de miles de fanáticos que esperaron mucho tiempo para este momento de la historia en Colombia.

Ahora, tener a Lionel Messi en el césped, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, más su amigo Rodrigo De Paul y la leyenda uruguaya Luis Suárez, fue una completa realidad. Gran recibimiento por parte de los fanáticos, que además dejaron de lado el color de las camisetas y la rivalidad de la Selección Colombia con Argentina para disfrutar el amistoso y de cada tocata de pelota del protagonista.

Lionel Messi contra Nacional. Foto: Colprensa

Al final, Lionel Messi solamente estuvo 75 minutos en la cancha y la ovación fue más grande cuando abandonó la cancha, luego que el técnico Javier Mascherano decidiera que estuviera desde la titular y fue sustituido luego de aportar en el empate. Messi participó de la jugada de gol de Inter Miami, pero su remate pegó en el palo. Luis Suárez aprovechó el rebote y anotó el 1-1 final.

Nacional regaló la pelota y el Inter Miami empató

Cuando Harlen Castillo sacaba la pelota, cometió un error y le dejó la pelota servida a Rodrigo De Paul, quien no desaprovechó la oportunidad y de inmediato buscó a Lionel Messi, quien sacó un remate pero se quedó en el palo.

هدف أول لميامي بعد مجهود كبير من الأسطورة 🐐 pic.twitter.com/L8y16tkXEy — Messi World (@M10GOAT) January 31, 2026

Cuando Luis Suárez iba a celebrar el gol de Messi, se vio sorprendido con la pelota que pegó en el palo, el reboté le cayó y solamente tuvo que reacomodar la pelota para el 1-1 final. Grave error del arquero de Nacional y poca reacción de la defensa que se olvidó de la leyenda uruguaya y así le cayó la noche encima.

Un segundo tiempo muy complicado para Atlético Nacional, que tuvo cambios muy drásticos en la titular y durante el juego, combinando varios canteranos con los experimentados. En la segunda parte se le vio superado en las líneas de cancha y bajó la presión en el aquero canadiense Dayne St. Clair. Derrota que retumba en el FPC y analiza Millonarios pensando en el juego de Copa Sudamericana.