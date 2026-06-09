Empezó la purga en Atlético Nacional: revelaron la lista de salidas para el segundo semestre

Diego Arias no es el único que pagará las consecuencias de haber perdido la final contra Junior de Barranquilla. Atlético Nacional visualiza el segundo semestre con varios nombres en la rampa de salida.

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De acuerdo al periodista Felipe Sierra, hay tres salidas confirmadas y otra en estudio por parte de la junta directiva:

Juan Francisco Bauzá : se termina su préstamo y no harán uso de la opción de compra. Tiene que regresar al FC Craiova de Rumania.

: se termina su préstamo y no harán uso de la opción de compra. Tiene que regresar al FC Craiova de Rumania. Dairon Asprilla : finaliza su contrato y no será renovado. El delantero de 34 años queda como agente libre para definir su próximo destino.

: finaliza su contrato y no será renovado. El delantero de 34 años queda como agente libre para definir su próximo destino. Diego Arias (DT): el director técnico no continuará al mando del primer equipo. Nacional buscará timonel para el segundo semestre de 2026.

Gustavo Fermani, en la cuerda floja

Aunque el foco de atención está en la nómina y el cuerpo técnico, dentro de Atlético Nacional habría otra salida cocinándose a fuego lento.

“La continuidad de Gustavo Fermani como director deportivo de Atlético Nacional se evaluará en los próximos días. No hay ninguna decisión tomada aún, pero se evidencia el malestar de la junta directiva con sus resultados”, expresó Sierra.

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Fermani ha recibido críticas por la elección de los entrenadores y algunos fichajes que no han colmado las expectativas de la hinchada.

Conseguir el título contra Junior hubiera justificado sus decisiones, pero en 2026 se le acumularon las derrotas: Nacional cayó eliminado contra Millonarios en Copa Sudamericana y perdió la final de la Liga BetPlay sin tener el desgaste de los compromisos internacionales.

Hasta ahora, su gestión era respaldada por el 100 % de éxito en todas las finales disputadas; sin embargo, la ecuación cambia luego de lo sucedido el lunes festivo en el Atanasio Girardot.

Sebastián Arango y Gustavo Fermani en Atlético Nacional Foto: YouTube de Nacional ( Presentación fichajes 2025-2 | Rueda de prensa)

Mensaje de resiliencia

Por lo pronto, Atlético Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el futuro de jugadores o cuerpo técnico.

Su único mensaje tras la final fue de resiliencia, dirigido hacia los millones de hinchas que tenían la ilusión de remontar la serie en el Estadio Atanasio Girardot.

“Hoy duele. Y está bien que duela, porque lo que sentimos por este club es real. Perdimos la final, pero no perdemos lo que somos. Somos la hinchada que llena, El Verde que no se rinde, el club que siempre vuelve. Gracias a nuestra hinchada, que llenó el estadio, que creyó y que siempre estuvo”, indicó el conjunto verdolaga.

Nacional permitió a sus hinchas que pidieran la devolución del dinero si así lo deseaban, pero solo 76 personas hicieron el proceso. El resto de la afición acudió a las tribunas y alentó hasta el pitazo final del árbitro Carlos Betancur, que coronó como bicampeón al Junior.