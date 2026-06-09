Junior de Barranquilla alcanzó su estrella 12 ante Atlético Nacional en el Fútbol Profesional Colombiano. A pesar de perder por 1-0 en la final vuelta, el resultado de la ida (3-0) le fue suficiente para mantener su ventaja.

A lo largo de toda la llave los dirigidos por Alfredo Arias fueron mejores que el verdolaga. La paliza del primer partido jugado en Barranquilla les dio la chance a los rojiblancos de dar la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot de Medellín.

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Dos de los futbolistas más destacados de la campaña para Junior fueron Teo Gutiérrez y Jermein Peña. Un experimentado y el otro un joven en proyección, le aportaron desde su rol al cuadro barranquillero para el bicampeonato.

“Firmes por la patria”

En medio de la euforia de la celebración, a uno de los dos mencionados se le vio transmitir en vivo por Instagram. Allí ambos alojaron una arenga política, que demostró su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial a realizarse el 21 de junio.

“Ahora ya saben, firmes por la patria...”, entonó abiertamente el experimentado atacante que ya se había visto meses atrás con el aspirante a la presidencia de Colombia.

Ya usted lo dijo Don Teo, el 21 de junio FIRME POR LA PATRIA. 🫡 pic.twitter.com/LF3VYoXolJ — Jesus Salcedo (@JesusSalcedoCol) June 9, 2026

De la Espriella y el deporte

El pasado 23 de marzo el jugador de Junior de Barranquilla y el candidato presidencial compartieron en el popular barrio La Chinita, lugar donde nació el atacante que fue parte de Selección Colombia en el Mundial de 2014.

“La grandeza no depende del lugar donde naces, sino de la mentalidad con la que decides vivir”, fue una de las ideas de la jornada, donde se aclaró que el talento colombiano nace en los barrios y merece oportunidades.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y Teófilo Gutiérrez, futbolista del Atlético Junior, compartieron una tarde agradable en Barranquilla como muestra de unión. Foto: Cortesía prensa Abelardo de la Espriella

“El talento sin disciplina no llega lejos. El deporte enseña carácter, resiliencia y a no rendirse”, enfatizó el candidato presidencial, poniendo de ejemplo la historia del Teófilo Gutiérrez.

“Hay miles de Teófilo Gutiérrez en Colombia esperando una oportunidad. El talento está en los barrios, en los sueños de miles de jóvenes”, enfatizó De La Espriella durante su recorrido por Barranquilla.

18 títulos de ‘Teo’

A sus 41 años Teófilo sigo dando de qué hablar en el FPC. Su experiencia en el fútbol solo le ha servido para ayudar al Junior a cosechar más títulos. Después de un periodo en el que estuvo lejos, hace unas temporadas regresó y acrecentó su leyendo con dos estrellas más.

En los camerinos del Atanasio fue consultado por sus sentimientos luego de dicha alegría reciente: “Es muy lindo ganarle a Nacional y más por ser bicampeones”, zanjó.

"Es muy lindo ganarle a Nacional y más por ser bicampeones. Somos el mejor equipo del país y no tenemos duda de eso. TENGO 18 TÍTULOS, SOY EL MÁS GANADOR DE COLOMBIA, ANÓTENLO BIEN": Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior. #JuniorBicampeón 🔴⚪🌟 pic.twitter.com/4E2SpDFR6l — Win Sports (@WinSportsTV) June 9, 2026

Defendiendo a capa y espada el club en el que juega, pero además es hincha ferviente: “Somos el mejor equipo del país y no tenemos duda de eso”.

Y para quienes en algún momento le lanzar críticas, les recordó que hizo historia como ningún otro: “Tengo 18 títulos, soy el más ganador de Colombia, anótenlo bien”.

Sobre su futuro aún se desconoce si prefiere seguir jugando, o el retiro. En próximos meses se conocerá la decisión tras reuniones con la dirigencia en cabeza de la familia Char.