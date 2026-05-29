Teófilo Gutiérrez: filtran novedad sobre su retiro a días de la final contra Atlético Nacional

Teófilo Gutiérrez tendría pensado retirarse, en diciembre de este 2026, con un partido de despedida en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mismo que está siendo remodelado con miras tener a más capacidad.

Teófilo Gutiérrez, delantero e ídolo del Junior de Barranquilla. Foto: Catalina Olaya

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La información la entregó el periodista Mariano Olsen, cercano al balompié colombiano y el mercado de fichajes en el mundo del fútbol. Lo hizo por medio de su cuenta de X, este viernes 29 de mayo.

“El anhelo de Teófilo Gutiérrez es retirarse en diciembre”

“El anhelo de Teo Gutiérrez es retirarse en diciembre con un partido despedida en el remodelado estadio Metropolitano”, fue la información de Olsen.

El anhelo de TEO GUTIÉRREZ es retirarse en Diciembre con un partido despedida en el remodelado estadio Metropolitano.@JuniorClubSA pic.twitter.com/sZlT0YdqST — Mariano Olsen (@olsendeportes) May 29, 2026

Por supuesto, hay revuelo en redes sociales. Esto ve la luz a pocos días de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, por la Liga BetPlay 2026-l. Teo y compañía van por otro título en el palmarés.

El juego de ida de la final será este martes, 2 de junio, con Junior de Barranquilla haciendo como local ante Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez. Los tiburones esperan sacar una ventaja que los deje con posibilidades de cara al segundo compromiso.

El partido de vuelta se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 8 de junio, y donde se divisa una caldera verde en la capital de Antioquia. El rey de copas quiere seguir alargando su supremacía en Colombia.

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Teófilo Gutiérrez, un hombre de títulos en Junior

Si el retiro de Teófilo se da tal y como reveló Mariano Olsen, es decir en diciembre y con los hinchas de Junior coreando el nombre del perfume en Barranquilla, para el jugador sería poner punto final en el equipo de sus amores.

Aunque Teo ostenta numerosos títulos en los varios equipos donde jugó, siempre dejó en claro su amor por Junior. Tres ligas, una copa y una Superliga confirman que la relación de Gutiérrez y el tiburón es armoniosa.

Es muy querido en Barranquilla y supo vestir los colores de la Selección Colombia, siendo mundialista en 2014 y anotando un gol en esa cita orbital ante Grecia. Además, tiene un amplio recorrido a nivel internacional.

Teófilo Gutiérrez junto a José Pékerman en la Selección Colombia 2015. Foto: LatinContent via Getty Images

En Colombia, además de Junior y Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Real Cartagena lo tuvieron en sus filas. Ya en el plano internacional, Trabzonspor (Turquía), Racing Club (Argentina), Lanús (Argentina), Cruz Azul (México), River Plate (Argentina), Sporting Lisboa (Portugal) y Rosario Central (Argentina) lo vieron en sus filas.

Se acerca el adiós de uno de los jugadores colombianos más importantes de los últimos años, quien está muy cerca de lograr otro título si él y sus compañeros vencen en la final a Nacional.