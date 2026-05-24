Teófilo Gutiérrez tuvo gesto de juego limpio con Rodallega: esto dijo luego de verlo llorar

Hugo Rodallega falló su cobro en la tanda de penales contra Junior de Barranquilla y sentenció la eliminación de Independiente Santa Fe en las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

El delantero vallecaucano salió llorando de la cancha, aún cuando sus compañeros y varios jugadores del conjunto rival intentaron consolarlo.

Rodallega venía haciendo un gran remate de semestre e incluso estaba recibiendo apoyo generalizado para ser convocado a la Selección Colombia; sin embargo, falló en un momento decisivo para Santa Fe y se culpó a sí mismo por la derrota.

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Teófilo Gutiérrez dio muestras de respeto en rueda de prensa y pidió que se reconozca la gran trayectoria de Hugo como leyenda del fútbol colombiano.

“Quiero felicitar al capitán de Santa Fe, a Hugo, por la jerarquía que tiene, porque siempre lleva a su equipo a las finales y no es fácil. Acá no le damos tanta importancia, ni tanto valor; creo que en otros países sí”, declaró.

Teo reconoció el gran trabajo que ha hecho Rodallega en su regreso al FPC. “Hace ganadores a sus compañeros y hoy enfrentamos un rival digno de finales. Eso tiene más valor para nosotros; los dos estamos compitiendo internacionalmente, nunca nos hemos quejado, entonces creo que son los dos equipos que juegan muy bien a la pelota. Era una final adelantada”, agregó.

Teófilo se saborea la final

Teo Gutiérrez fue el artífice de la clasificación para Junior. Tomó la responsabilidad del último cobro y no falló, a pesar de la presión que cargaba sobre sus hombros.

El atacante barranquillero está quemando sus últimos cartuchos como futbolista. Se espera que a final de año tenga el partido de despedida, estrenando las nuevas instalaciones del Estadio Metropolitano.

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Por lo pronto, le toca enfrentar otra final más con el equipo de sus amores. “Somos un equipo que nunca se queja. Tenemos una nómina para jugar con dos equipos, uno en el primero y otro en el segundo, pero los jugadores que están jugando están haciendo un desgaste enorme. Tengo que felicitar a mis compañeros porque compiten a diario”, declaró.

Teófilo Gutiérrez, delantero e ídolo del Junior de Barranquilla. Foto: Catalina Olaya

Teo reveló que ha sido un mes difícil por la cantidad de partidos que han disputado en la liga local y la Copa Libertadores. “Ya casi llevamos un mes encerrados, pero con esa ambición de conseguir muchos triunfos para nuestra familia y para nuestra gente. Siempre las críticas nos hacen crecer más. Este equipo es resiliente”, apuntó.

El ídolo finalizó dando su respaldo al proyecto de Alfredo Arias: “Junior tiene un gran entrenador. A veces no sabemos lo que tenemos y miramos lejos. Acá hoy ganas un título y mañana tienes que llegar a otra final. Las instituciones grandes son así, para jugadores y entrenadores de jerarquía como el profe”.