Junior sobrevive y se ilusiona con la Sudamericana: así va la tabla en Libertadores tras victoria ante Sporting Cristal

Alegría en Junior de Barranquilla por lo que está pasando en la Copa Libertadores que le permite soñar con la Sudamericana. El equipo ‘Tiburón’ enfrentó por la quinta fecha de la fase de grupos a Sporting Cristal de Perú en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena. Se recuerda que el Metropolitano se encuentra en etapa de remodelación por ser sede de la final de la Copa Sudamericana en este 2026. Por eso el ‘Tiburón’ tuvo que cambiar de sede.

Santa Fe y Rodallega pusieron a hablar a la prensa argentina, que lamenta la caída de Platense: “Calamal”

Millonarios: sentencia de expertos por juez que acabó juego de Sudamericana cuando iban camino a gol

En Cartagena su hinchada no se hizo sentir y no le acompañó masivamente como se esperaba en esta victoria. Por ejemplo, en la salida anterior ante Cerro Porteño, hubo gradas llenas, pero en esta ocasión la falta de público fue un punto que llamó la atención. El club barranquillero se colocó adelante en el marcador por un 3-0 en el primer tiempo, pero pasó lo impensado.

Junior de Barranquilla encontró la administración del marcador en el final y parecía que sobrepuso la relajación. Sporting Cristal por poco y le empata 3-3. Al término del primer tiempo, el ‘Tiburón’ iba ganando 3-1 con un espectacular doblete de Luis Muriel y gol de Kevin Pérez, con lo que parecía ser suficiente, pues se jugaba bien y siempre se tuvo una posesión ofensiva que incomodó al rival.

Luis Fernando Muriel figura en Cartagena. Foto: Prensa Junior de Barranquilla.

En la segunda parte, Sporting Cristal fue mejor y las cosas cambiaron radicalmente. El visitante metió otro gol gracias al remate de Gustavo Cazonatti. Las cosas se colocaron difíciles para el Junior, que sufrió mucho con los balones de costado y el portero Jefersson Martínez fue una de las figuras tras evitar el empate. El ‘Tiburón’ gana su primer partido en esta edición de Libertadores y sueña con la Sudamericana.

Palmeiras cede el primer puesto a Cerro Portero

En el otro juego del grupo F, Cerro Porteño, tras vencer a Junior en Cartagena en la fecha pasada, puso fin a cinco años de superioridad del Palmeiras en Sao Paulo en la Copa Libertadores. El ‘Ciclón’ paraguayo logró una espectacular victoria 1-0 en el Allianz Parque, gracias a un gol del veterano delantero Pablo Vegetti en el inicio de la segunda mitad.

Con el triunfo, Cerro Porteño adelantó al Palmeiras y asumió el liderato del grupo con 10 puntos, dos más que el gigante brasileño a falta de una jornada. Además, el club de Paraguay clasifica a los octavos de final. El ‘Verdao’ no dominó el encuentro y tuvo muchos problemas en ataque para superar la ordenada zaga paraguaya.

El argentino Juan Manuel López, su hombre gol, y el colombiano Jhon Arias, otra de sus estrellas, tuvieron una noche gris y el Palmeiras lo sintió. Sin duda, de las peores noches de Copa Libertadores de este equipo en los últimos años.

De esta manera, Palmeiras llega a la última jornada con mucho riesgo de eliminación, si pierde ante el Junior de Barranquilla en Sao Paulo y Sporting Cristal le gana en La Nueva Olla a Cerro Porteño.

El ‘Verdao’ encadena 3 empates seguidos en el Brasileirao y pone fin a 27 partidos sin perder como local en la Libertadores. El último equipo que logró derrotarlo en su feudo fue Defensa y Justicia en mayo de 2021.

Tabla de la Copa Libertadores. Foto: Google

Junior espera el milagro en Brasil para intentar avanzar al playoff de la Copa Sudamericana