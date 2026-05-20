Universitario y Nacional jugaron para Coquimbo y Tolima puede quedarse sin nada: así va la tabla en Copa Libertadores

Coquimbo Unido de Chile podría considerarse el equipo más ganador de la quinta fecha de la fase de grupos, tras clasificarse de manera anticipada a los octavos de final de la Copa Libertadores, gracias a Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

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El grandes uruguayo y peruano midieron fuerzas en el Gran Parque Central de Montevideo, pero no pasaron del empate.

Es más, no lograron marcar diferencias en cuanto a goles y decretaron el 0-0 para que ambos clubes queden con cinco en la tabla de posiciones y posibilidades de clasificar a los octavos para el Universitario y Nacional recalaría en la Sudamericana.

En esta misma fecha, Coquimbo goleó 3-0 a primera hora al Deportes Tolima y llegó a 10 puntos en el grupo B, tres más que el club tolimense, que ahora complica sus opciones de meterse a octavos y está obligado a ganar en la última fecha para no pasar apuros.

Por otra parte, los chilenos celebran, ya que el mencionado 0-0 de peruanos y uruguayos los clasifica automáticamente a octavos de final, siendo una de las grandes sorpresas de la Copa Libertadores hasta el momento.

Deportes Tolima vs. Coquimbo por la tercera fecha de la fase de grupos en Copa Libertadores. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Tolima, por ahora, se ubica en la segunda posición con siete puntos, pero con mucho riesgo de, incluso, quedarse sin nada en esta Copa Libertadores. Pasó de tener una magnífica primera vuelta a estar descendiendo y es que el cupo a Sudamericana también está en riesgo.

Tolima, de visitante contra Universitario

Por la sexta fecha, Deportes Tolima será visitante contra Universitario en Lima y está obligado a ganar como forastero para meterse en los octavos de la Copa Libertadores. Por otra parte, Coquimbo Unido, ya con el cupo a la siguiente ronda, enfrentará a Nacional en Montevideo.

Es decir, los dos que empataron harán de local en la jornada decisiva y, si ganan, Universitario iría a octavos como segundo y Nacional avanzaría a la Sudamericana, mientras que al Tolima, con siete, no le alcanzaría y podría quedar en la última posición.

Grupo A Foto: Google

Luego de la durísima semana en la Copa Libertadores, Deportes Tolima se alista para enfrentar a Atlético Nacional en las semifinales de la Liga Betplay, donde espera dar el golpe en el Atanasio Girardot y poder meterse en la final para rematar una durísima temporada con objetivos cumplidos.