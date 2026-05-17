Sebastián Guzmán se disculpó con Atlético Nacional tras polémicas declaraciones: esto dijo

Horas después de sus polémicas declaraciones en rueda de prensa, el jugador del Deportes Tolima, Sebastián Guzmán, ofreció disculpas públicas hacia Atlético Nacional por sus palabras. Lo hizo por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram.

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“Quiero expresar mis disculpas a el club Atlético Nacional, su hinchada y a todas las personas que pudieron sentirse afectadas o malinterpretar mis palabras en la rueda de prensa”, arrancó afirmando Guzmán.

Y explicó: “En ningún momento quise insinuar o acusar al club de buscar ayudas externas. Mis declaraciones hicieron referencia al peso e historia que tiene una institución tan grande como Atlético Nacional dentro del fútbol colombiano, algo que naturalmente genera presión e impacto en muchos aspectos del juego, incluido el arbitral, como suele suceder en el fútbol en diferentes contextos”.

“Respeto profundamente a Atlético Nacional, a su institución, jugadores, cuerpo técnico e hinchada, un club al que le tengo agradecimiento por la etapa que viví allí y por todo lo aprendido durante mi paso por la institución”, añadió.

Finalmente, cerró con: “Reitero que jamás fue mi intención generar polémica ni poner en duda la transparencia de nadie. Soy un jugador que vive el fútbol con pasión y en medio de las emociones del momento mis palabras pudieron interpretarse de una manera diferente a la que realmente quería expresar”.

Cabe recordar que Sebastián Guzmán jugó en Atlético Nacional e integró la nómina que se hizo con el famoso triplete que ganó el club verdolaga entre finales de 2024 e inicios de 2025: liga, copa y superliga.

¿Qué dijo Sebastián Guzmán contra Atlético Nacional?

Más allá del triunfo de Atlético Nacional por 1-0 sobre Deportes Tolima en Ibagué, el pasado 16 de mayo por la ida de las semifinales, las polémicas arbitrales encendieron el debate. Andrés Rojas, central del compromiso, está en el ojo de la polémica.

Son varias las críticas que le llueven a Rojas, quien a los 31′ del primer tiempo expulsó a Anderson Angulo del Tolima, y sobre los 90+3′ mostró otra roja, pero esta vez para Cristian Arango de Atlético Nacional.

“Sentíamos que merecíamos más. Es difícil cuando tienes que luchar contra otras cosas que no puedes controlar. Uno quiere jugar fútbol y no se lo permiten (...) incluso le digo, sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y yo sé cómo es. Lastimosamente son cosas que no nos incumben, no se puede mencionar más, por lo que ya saben”, afirmó Sebastián Guzmán.

Y estás declaraciones de Sebastián Guzmán que sentido tienen. pic.twitter.com/1pRgYbhzTm — Felipe Piedrahita (@soypipefutbol) May 17, 2026

Incluso, hasta el técnico del Deportes Tolima, Lucas González, habló sobre Andrés Rojas: “Primera vez en mi vida que yo hago mención a un árbitro en una rueda de prensa. Hablo desde mi experiencia con este árbitro aquí en Deportes Tolima. Este árbitro todavía no ha dañado el semestre nuestro, vamos a ir a Medellín y estoy seguro que allá podemos ganar”.