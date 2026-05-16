Santa Fe y Junior dejaron todo abierto: no se sacaron ventaja en una noche fría en El Campín

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se vieron las caras en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, por el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

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En una noche fría en la capital del país, los dos conjuntos sellaron el empate por 1-1 gracias a un autogol y una anotación de Rodallega.

Los barranquilleros salieron con toda y se fueron encima de los cardenales presionando, especialmente con una Guillermo Paiva que las peleaba todas.

A los 14′ llegaría una jugada de gran peligro para el local por el sector derecho: un buen centro raso y Paiva se lanzó para empujar la pelota, pero no la alcanzó a conectar.

Poco a poco, Santa Fe se fue asentando en el terreno de juego, especialmente por el sector izquierda con Mafla y Frasica.

La primera gran oportunidad se dio a los 22 minutos, cuando Perlaza encontró a Rodallega y este se la puso a Bustos en el área chica, pero terminó enviando el esférico por encima.

El control del balón y la iniciativa estuvieron un poco divididas, pero Junior fue más que los capitalinos. Esto les daría la recompensa a los 37′ del primer tiempo.

Jhonier Guerrero llegó libre y metió un centro en busca de Castrillón, pero Iván Scarpeta se metió en el trayecto y envió el balón al fondo de su propio arco. Los dirigidos por Alfredo Arias se pusieron adelante en el marcador.

Tras el gol, el Tiburón siguió al frente tomando la iniciativa, mientras que los cardenales se vieron con pocas ideas.

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Ya en los primeros minutos del segundo tiempo, Santa Fe entró un poco más despierto, aunque no encontró ni elaboración ni juego, mientras que los de barranquilla siguieron con las marcas individuales.

Hugo Rodallega, que estuvo anulado por la defensa rival, lo intentó de tiro de libre a los 56′, pero el balón se fue un poco arriba.

El Expreso Rojo fue tomando el control del balón y, aunque hubo mucha lucha en la mitad, lo intentó pero las ideas no llegaban

A los 69 minutos, Daniel Torres le filtró una gran pelota a Fagúndez, que soltó un disparó y este fue bien respondido por el arquero Silveira.

Junior se fue metiendo atrás, le apostó a los contrataques y los de Pablo Repetto buscaron por todas las vías.

La recompensa para Santa Fe llegaría a los 83 minutos tras una mano de Guerrero dentro del área, Wilmar Roldán pitó penalti y Rodallega lo mandó al fondo de la red con un poco de suspenso.

De esta forma, todo quedó abierto y el próximo fin de semana se decidirá quién de los dos estará en la final de la Liga BetPlay.