Independiente Santa Fe se clasificó a semifinales de la Liga BetPlay, luego de propinarle una goleada (4-0) al América de Cali en El Campín. Hugo Rodallega fue la gran figura del compromiso, pero también se destacaron piezas claves como Nahuel Bustos, Omar Fernández Frasica y Kilian Toscano.

Ahora los cardenales esperan rival de la serie entre Once Caldas y Junior de Barranquilla, que se define este miércoles con el partido de vuelta en el Estadio Romelio Martínez.

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Santa Fe ya tiene varias bajas confirmadas para esa semifinal: Juan Sebastián Quintero, Emanuel Olivera y Helibelton Palacios no estarán disponibles por lesión.

Sumado a eso, el cuadro capitalino tampoco podrá contar con la presencia de su técnico Pablo Repetto en el banquillo. El estratega uruguayo vio su quinta tarjeta amarilla del campeonato contra América y tendrá que pagar fecha de sanción.

Repetto se toma confianza

Esta es una pésima noticia para los intereses de Santa Fe, pues estará obligado a designar un reemplazo que haga las veces de DT en el campo de juego.

Mientras tanto, Pablo Repetto verá el partido en el palco y tratará de llevar instrucciones a sus dirigidos por medio de llamadas al cuerpo técnico.

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Después de haber sido muy resistido a lo largo del semestre, Repetto se está tomando confianza en la parte decisiva y espera darle más alegrías a la hinchada cardenal.

Cuando estuvo en duda su continuidad, la dirigencia de Independiente Santa Fe le dio el respaldo y mantuvo el proyecto en firme. Ahora se están cosechando los resultados de esa decisión, aunque el panorama en la Copa Libertadores no parece tan alentador como sí lo es en la Liga BetPlay.

Pablo Repetto, técnico de Independiente Santa Fe. Foto: Prensa Santa Fe

No obstante, Repetto sigue pensando en ambos frentes. "Vamos a pelear todos juntos, todo lo que queda. Con garra, corazón y mucha fe“, declaró en rueda de prensa.

“La serie para nosotros es merecido, no sé si es el mejor partido, se dio que terminamos jugando de una forma que la gente lo disfrutó”, agregó el DT.

Repetto reconoce que atravesó momentos difíciles, pero no se desesperó por las críticas. “Me ha tocado por suerte dirigir equipos con historia, los últimos en diferentes países y todos los equipos grandes tienen la presión de cuando no ganas solo ven el resultado”, aseguró.

Ahora ya se reconcilió con la afición santafereña y espera casa llena el próximo sábado, aunque habrá aforo disminuido por el concierto de Silvestre Dangond y los problemas para el retiro de la tarima en la tribuna sur.