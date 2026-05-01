Presidente de Santa Fe se refirió a la salida de Pablo Repetto: hizo anuncio oficial

Pablo Repetto no se va y seguirá siendo el director técnico de Independiente Santa Fe para el partido de este domingo contra Inter de Bogotá por la fecha 19 de la Liga BetPlay.

En las últimas horas se especuló que habría cambio de timonel tras el aterrizaje del equipo en Bogotá, sin embargo, el presidente Eduardo Méndez lo desmintió en una conversación con el periodista Carlos Antonio Vélez.

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Repetto estará en la línea para buscar la clasificación a los playoffs del campeonato local. Santa Fe tiene que ganar y esperar que sus rivales directos no lo superen en la diferencia de gol, primer ítem de desempate.

El estratega uruguayo recibió una ola de críticas como consecuencia de la derrota contra Platense en Copa Libertadores. Un gran sector de la hinchada pidió que se tomaran decisiones drásticas con el DT, pero eso no sucederá por ahora.

“Es mentira que Repetto no vaya a dirigir el domingo, Repetto dirigirá el domingo a Santa Fe. Si el equipo clasifica me imagino que seguirá y si no clasifica se irá. Se lo pregunté al presidente de Santa Fe y me dijo ‘desmientalo’, eso estoy haciendo”, apuntó Vélez en su columna de Palabras Mayores.

Santa Fe se juega la clasificación

Y es que el proyecto de Pablo Repetto no ha terminado de arrancar. Este año ha dirigido 23 partidos en total con un balance de 7 victorias, 10 empates y 6 derrotas.

Aunque ganó la Superliga frente a Junior en el inicio de la temporada, el rendimiento general de Santa Fe se fue desvaneciendo con el paso de los meses.

Estuvo al borde de la eliminación prematura en la Liga BetPlay y logró remontar con dos victorias consecutivas que lo metieron directo al grupo de los ocho. Cuando parecía que todo empezaba a encarrilarse, los cardenales perdieron contra Platense en Buenos Aires y solo hicieron un remate a puerta en los 90 minutos.

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Inter de Bogotá será un duro examen para Repetto y sus dirigidos, pues ha estado casi todo el campeonato en la zona de clasificación y viene de golear a Boyacá Chicó en la fecha inmediatamente anterior.

En caso de ganar, Santa Fe llegaría a un techo de 29 puntos que no será suficiente para asegurar el tiquete a las finales si Medellín y Deportivo Cali ganan sus respectivos partidos por una buena diferencia de gol.

Obtener un puesto en las finales le permitiría al cuerpo técnico respirar tranquilo y mantenerse en el cargo, mientras que una eliminación podría incrementar las críticas en su contra.

Repetto considera que tienen opciones matemáticas en ambos torneos y espera una reacción de sus jugadores para darle una alegría a la hinchada el próximo domingo en El Campín.