Revelan qué dijo Hugo Rodallega cuando Pablo Repetto lo cambió: lectura de labios lo delató

Independiente Santa Fe volvió a perder en Copa Libertadores y quedó al borde de la eliminación. El conjunto cardenal cayó en su visita ante Platense con goles de Tomás Nasif y Mateo Mendía, mientras que el descuento fue obra de Franco Fagúndez.

Pablo Repetto recibió una ola de críticas por parte de la hinchada, que viajó masivamente hasta Buenos Aires y acompañó al equipo en una nueva decepción a nivel internacional.

Hugo Rodallega, delantero y capitán de Santa Fe, enmarcó la imagen de la frustración por esta derrota que cae como un balde de agua fría para el cuadro capitalino.

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A los 75 minutos, el atacante vallecaucano fue reemplazado para el ingreso de Nahuel Bustos y al momento de su salida se le vio muy molesto lanzando palabras al aire.

SEMANA consultó a un lector de labios y obtuvo la frase exacta que dijo Rodallega al momento del cambio. “Vamos perdiendo y ahí si le da por meter los cambios. La p... que me parió”, lanzó Rodallega en su camino hacia el banco.

Rodallega habló de su molestia

Minutos después del pitazo final, Hugo Rodallega habló con la prensa colombiana y negó que hubiera salido molesto con las decisiones del cuerpo técnico.

“Es frustración. Yo salgo frustrado porque quiero jugar, quiero aportar, quiero sentirme importante. Es algo a lo que me siento acostumbrado, tengo una responsabilidad grandísima porque sé lo que la gente puede esperar de mí”, señaló.

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Rodallega se refirió al caso específico de su frase al momento del cambio por Nahuel Bustos. “Se anda diciendo que yo salí enojado con el cuerpo técnico, no, eso es frustración personal”, sentenció en declaraciones para RED+.

Independiente Santa Fe solo tuvo un remate a puerta en todo el partido ante Platense, que fue el gol de Fagúndez al minuto 95. La mayor cantidad de opciones fueron para el equipo local, que sacó figura del primer tiempo a Andrés Mosquera Marmolejo.

Hugo Rodallega llegando al estadio de Platense en Buenos Aires. Foto: Prensa Santa Fe

Repetto dio la cara

Aunque la hinchada pide la salida de Pablo Repetto, en el club todavía no hay una decisión en ese sentido. El domingo se juegan la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay y el estratega uruguayo debería estar en la línea para enfrentar al Inter de Bogotá.

“Vamos por las dos, estamos con posibilidades en las dos. Si nosotros ganamos el domingo vamos a estar entre los ocho para la definición del torneo y tenemos que ganar esos dos partidos en condición de local para ilusionarnos”, señaló.

Repetto admitió que están “en un margen mínimo de error” para seguir con vida en la Copa Libertadores. “No estamos tan lejos de lo que son los partidos y yo creo que en el juego tenemos la posibilidad de poder lograr estos resultados”, agregó.