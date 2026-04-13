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Hugo Rodallega acusó de agresión con piedra a presunto hincha de Millonarios: tenso cara a cara en El Campín

Quedó registrado en video cuando Rodallega encaró al presunto hincha de Millonarios y le reclamó por la supuesta agresión. Esto ante la mirada atenta de policías y aficionados.

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Redacción Deportes
13 de abril de 2026, 7:10 a. m.
Hugo Rodallega encarando al supuesto agresor, presunto hincha de Millonarios, que le habría lanzado una piedra en El Campín.
Hugo Rodallega encarando al supuesto agresor, presunto hincha de Millonarios, que le habría lanzado una piedra en El Campín. Foto: Tomado X - @CarlosAfutbol (API)

A las polémicas deportivas que tuvo el último clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe (1-1), jugado el pasado domingo 12 de abril en El Campín, se suma la denuncia de Hugo Rodallega, capitán y referente cardenal.

Hugo encaró a un supuesto hincha de Millonarios a la salida de El Campín y lo señaló, presuntamente, de agresión con una piedra. Hay un video en redes sociales con las palabras del delantero de 40 años.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Millonarios y Santa Fe en el clásico bogotano

Hugo Rodallega: “No diga que no hizo nada porque me tiró una piedra”

Con policías e hinchas alrededor de Rodallega y el presunto agresor, se vivieron tensos momentos en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Hugo no se guardó nada y advirtió de la consecuencia que una agresión, de ese tamaño, puede generar.

“No diga que no hizo nada, porque me tiró una piedra. Me descalabra y qué va a hacer”, le dijo Hugo Rodallega al presunto agresor, ante la mirada atenta de los policías debido a las contundentes palabras del capitán de Santa Fe.

Rodallega le dijo otro par de palabras más al presunto agresor, y luego se retiró del lugar acompañado de la policía. Concretamente, los hechos ocurrieron por la salida occidental del estadio El Campín de Bogotá, sobre la carrera 30 sentido sur-norte, donde se da la llegada y salida de los futbolistas que van a jugar en el coloso de la 57.

No ha existido otro pronunciamiento respecto a la situación, pero sí fue un hecho que acabó empañando el espectáculo deportivo y causó numerosos comentarios por medio de redes sociales.

Hugo Rodallega hizo historia en el clásico capitalino

Al minuto 76′ de partido, cuando Millonarios ganaba 1-0 y Santa Fe no encontraba los caminos, Hugo Rodallega puso el empate 1-1 definitivo. No es un punto vital para ninguno de los dos equipos, pero aún tienen vida matemática a falta de tres fechas.

Incluso, más allá de marcar el tanto del empate, Hugo Rodallega se volvió tendencia tras el clásico ante Millonarios. Por ejemplo, el periodista Miguel París, cercano a la información cardenal, reveló que Hugol le ha convertido seis veces a los embajadores, siendo así su “víctima favorita”.

Además, desde su llegada a Santa Fe, a principios de 2023, Rodallega ha convertido 65 goles y ya estaría ubicado como el goleador histórico número 12 del cuadro cardenal. Esto según Datos Santa Fe, quienes también señalan que queda a 12 tantos de igualar a uno de los máximos ídolos del león: Omar Pérez.