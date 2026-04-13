Hugo Rodallega acusó de agresión con piedra a presunto hincha de Millonarios: tenso cara a cara en El Campín

A las polémicas deportivas que tuvo el último clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe (1-1), jugado el pasado domingo 12 de abril en El Campín, se suma la denuncia de Hugo Rodallega, capitán y referente cardenal.

Hugo encaró a un supuesto hincha de Millonarios a la salida de El Campín y lo señaló, presuntamente, de agresión con una piedra. Hay un video en redes sociales con las palabras del delantero de 40 años.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Millonarios y Santa Fe en el clásico bogotano

Hugo Rodallega: “No diga que no hizo nada porque me tiró una piedra”

Con policías e hinchas alrededor de Rodallega y el presunto agresor, se vivieron tensos momentos en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Hugo no se guardó nada y advirtió de la consecuencia que una agresión, de ese tamaño, puede generar.

“No diga que no hizo nada, porque me tiró una piedra. Me descalabra y qué va a hacer”, le dijo Hugo Rodallega al presunto agresor, ante la mirada atenta de los policías debido a las contundentes palabras del capitán de Santa Fe.

A la salida del estadio El Campin un desadaptado le arrojó una piedra a Hugo Rodallega.



El delantero cardenal le hizo el reclamo al individuo quien después fue conducido por la policía a la estación. pic.twitter.com/SbMp6JtkIT — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) April 12, 2026

Rodallega le dijo otro par de palabras más al presunto agresor, y luego se retiró del lugar acompañado de la policía. Concretamente, los hechos ocurrieron por la salida occidental del estadio El Campín de Bogotá, sobre la carrera 30 sentido sur-norte, donde se da la llegada y salida de los futbolistas que van a jugar en el coloso de la 57.

No ha existido otro pronunciamiento respecto a la situación, pero sí fue un hecho que acabó empañando el espectáculo deportivo y causó numerosos comentarios por medio de redes sociales.

Hugo Rodallega hizo historia en el clásico capitalino

Al minuto 76′ de partido, cuando Millonarios ganaba 1-0 y Santa Fe no encontraba los caminos, Hugo Rodallega puso el empate 1-1 definitivo. No es un punto vital para ninguno de los dos equipos, pero aún tienen vida matemática a falta de tres fechas.

Incluso, más allá de marcar el tanto del empate, Hugo Rodallega se volvió tendencia tras el clásico ante Millonarios. Por ejemplo, el periodista Miguel París, cercano a la información cardenal, reveló que Hugol le ha convertido seis veces a los embajadores, siendo así su “víctima favorita”.

¡Hugo Rodallega 🌟 tiene a @MillosFCoficial como su víctima favorita!



📌 Con su gol en el clásico de hoy, ‘Hugol’ llegó a 6 anotaciones frente a Millonarios, convirtiéndolo en el rival al que más le ha marcado con la camiseta de @SantaFe 🇮🇩.



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/sWltoBJQlg — Miguel París (@SoyMiguelParis) April 12, 2026

Además, desde su llegada a Santa Fe, a principios de 2023, Rodallega ha convertido 65 goles y ya estaría ubicado como el goleador histórico número 12 del cuadro cardenal. Esto según Datos Santa Fe, quienes también señalan que queda a 12 tantos de igualar a uno de los máximos ídolos del león: Omar Pérez.