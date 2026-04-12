Millonarios empató 1-1 ante Santa Fe este domingo, 12 de abril, en el estadio El Campín de Bogotá, en encuentro válido por la fecha 16 de la Liga Betplay I 2026.

Con este resultado, el equipo azul llega a 22 puntos y se ubica en el séptima posición de la tabla. Entretanto, Santa Fe llega a 20 puntos y está en el puesto 12.

Una de las polémicas del encuentro fue un posible penal que no fue pitado por una presunta falta de Daniel Torres a Radamel Falcao García en el segundo tiempo.

En la rueda de prensa, al término del juego, Falcao se refirió a esta controversia y aseguró que Andrés Rojas, el árbitro del partido, le habría reconocido en dos ocasiones que se equivocó al no decretar la pena máxima.

“Cuando pasa la situación, el argumento que él me da es que los dos vamos a disputar la pelota (...) Se nota muy claramente en el video, cuando yo salto, que voy adelante del jugador de Santa Fe y lo único que hace es empujarme, no disputar la pelota, porque la pelota está adelante mío”, expresó.

“Yo llego primero, la pelota adelante mío y el jugador atrás. ¿Qué disputa hay del balón ahí“, subrayó Falcao, quien se quejó que el árbitro no recurriera al VAR tras la jugada.

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“No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y apoyarse. ¿Por qué es a mí? Yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR para tomar una decisión adecuada”, sostuvo.

Millonarios enfrentó a Santa Fe en el estadio El Campín, en juego válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I 2026. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios cayó en su debut en la Sudamericana

Millonarios debutó con derrota en la Copa Sudamericana en territorio chileno.

El equipo bogotano enfrentó al Club Deportivo O’Higgins de Rancagua por la primera fecha de la fase de grupos, en un encuentro marcado por las incidencias defensivas y la inferioridad numérica en el tramo final.

El partido no fue bueno para Millonarios y pese a tratar de ir a la ofensiva apenas comenzando el partido, las cosas se le fueron complicando a medida que avanzaba el tiempo. Muy rápido, sobre el minuto 13, el equipo chileno logró la apertura del marcador tras un tiro de esquina, luego de una mala actuación del defensa bogotano Andrés Llinás.

Francisco Agustín González ejecutó un centro que Arnaldo Castillo Benega conectó de cabeza sin marca, aprovechando un resbalón del zaguero Llinas durante la acción. Tras una revisión del Video Assistant Referee (VAR), el juez central validó la anotación que puso el 1 a 0 parcial a favor de los locales. En Millonarios ya comenzaban las caras largas.

Para rematar, la situación del equipo dirigido por Fabián Bustos se complicó al minuto 68 con la expulsión del defensor Jorge Arias, quien recibió su segunda amonestación tras una disputa por el balón. Estar con un hombre menos en el campo obligó a realizar modificaciones estructurales, permitiendo el ingreso de jugadores como Radamel Falcao y David Mackalister Silva, quienes no marcaron la diferencia en la cancha.