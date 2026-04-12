Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Millonarios y Santa Fe en el clásico bogotano

Millonarios y Santa Fe emptaron este domingo, 12 de abril, en el estadio El Campín de Bogotá, en encuentro válido por la fecha 16 de la Liga Betplay I 2026.

Sebastián Isaza puso en ventaja a los embajadores a los 15 minutos del segundo tiempo. Por su parte, Hugo Rodallega empató para los cardenales a los 31 minutos.

Millonarios enfrentó a Santa Fe en el estadio El Campín, en juego válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I 2026. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios enfrentó a Santa Fe en el estadio El Campín, en juego válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I 2026. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Millonarios finalizó el encuentro con 10 hombres tras la expulsión de Rodrigo Contreras.

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Con este resultado, el equipo azul llega a 22 puntos y se ubica en el séptima posición de la tabla. Entretanto, Santa Fe llega a 20 puntos y está en el puesto 12.

Los duelos del viernes y el sábado

Junior de Barranquilla derrotó el sabado 3-0 a Águilas Doradas en el estadio de Cincuentenario de Medellín. Los goles del actual campeón colombiano fueron marcados por Bryan Castrillón, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel.

En horas de la noche, Atlético Nacional venció 3-2 al Deportivo Independiente Medellín, en el clásico Paisa disputado en el estadio Atanasio Girardot.

Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo, José Ortiz marcaron los goles de los verdolagas. Mientras, tanto Daniel Cataño y Daniel Londoño anotaron los del Poderoso.

Tras su victoria, Atlético Nacional es líder del torneo con 37 puntos, mientras que el Medellín es 14 con solo 17 unidades.

En otros partidos de la fecha, Deportivo Pereira y Once Caldas empataron a cero goles en un nuevo clásico del Eje Cafetero. Por su parte, el Deportivo Pasto derrotó 1-0 al Deportes Tolima en el estadio departamental Libertad con un gol de Andrey Estúpiñán.

Cabe anotar que el Pasto se ha convertido en la revelación de la Liga BetPlay ya que escolta a Atlético Nacional con 31 puntos y camina hacia los playoffs. El club del sur del país enfrenta el fútbol colombiano en momentos en los que el técnico Jonathan Risueño está en el ojo de las críticas en la prensa, pero tácticamente es la grata sorpresa de la temporada.

Los partidos que restan

Los partidos Atlético Bucaramanga-Boyacá Chicó e Internacional Bogotá-Alianza Valledupar cerrán la jornada.