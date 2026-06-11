Análisis sobre Julián Quiñones de famoso periodista mexicano: gol colombiano resuena en el Mundial 2026

En su tercer Mundial como anfitrión, México hizo valer su condición de favorito y venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el mítico Estadio Azteca. Fue el momento ideal para el delantero colombiano Julián Quiñones, nacionalizado mexicano en 2023, quien mostró su potencial y abrió el marcador con un gran remate.

🔴 México 2-0 Sudáfrica | El Azteca vibró con el debut de su país en el Mundial 2026: reviva los mejores momentos

Agonía en Uzbekistán: sufre por recaída para el debut vs. Colombia del Mundial 2026

Quiñones, al minuto 9, y Raúl Jiménez, al 67′, marcaron los goles con los que México consiguió su primera victoria en un partido inaugural de un Mundial, luego de siete intentos fallidos (cinco derrotas y dos empates).

Raúl Jiménez anotó, además, su primer gol en una Copa del Mundo. Por otra parte, el técnico Javier Aguirre hizo debutar al juvenil Gilberto Mora, de apenas 17 años.

Sudáfrica sufrió durante gran parte del encuentro y terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane. Por su parte, el Tri finalizó con 10 hombres tras la tarjeta roja mostrada a César Montes.

Julian Quiñones celebrando su gol con México frente a Sudáfrica. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

En la segunda jornada del Grupo A, el próximo 18 de junio, la selección México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara. Mientras que Sudáfrica se medirá con República Checa en Atlanta. El nombre del momento en el Mundial 2026 es el de Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán, Nariño, quien se nacionalizó mexicano en el 2023.

David Faitelson analizó a Julián Quiñones

La prensa especializada en México no tardó en reaccionar tras la destacada actuación de Julián Quiñones en su debut mundialista. Una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en el país azteca es David Faitelson, quien cuenta con una amplia trayectoria en los medios y ha trabajado en cadenas como ESPN y Univisión.

David Faitelson, periodista mexicano. Foto: NurPhoto via Getty Images

Faitelson considera que el atacante nariñense marca la diferencia por su ritmo y velocidad en el frente de ataque. Todo apunta a que Julián Quiñones volverá a ser titular frente a Corea del Sur en Guadalajara y podría aumentar su cuota goleadora en la Copa del Mundo.

“Julián Quiñones marca la diferencia en el campo de juego. Es el futbolista con más ritmo y calidad de los 11 mexicanos”, escribió Faitelson en la red social X.

Sin embargo, ese reconocimiento a Quiñones parece ser uno de los pocos aspectos positivos que destacó el periodista. A pesar de la victoria 2-0 de México, aseguró que el debut le dejó un sabor “agridulce”, que con ese nivel el equipo no tendrá “trascendencia” en la Copa del Mundo y que no fue un “partido brillante”.