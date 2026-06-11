No vienen siendo fáciles las últimas horas para Uzbekistán en la previa de su estreno para el Mundial 2026. Dicha nación es justamente la rival contra la que debutará Colombia el próximo 17 de junio.

En las últimas horas se pudo saber que su 10 sufrió una afectación de salud y que experimenta líos para estar a punto de cara a la fecha 1.

Jaloliddin Masharipov, de Uzbekistán. Foto: Getty Images

De quien se hace referencia es de Jaloliddin Masharipov, quien “experimenta un dolor lumbar” según lo dio a conocer la mismísima selección uzbeka.

Esto pone en alerta, a la par de que alivia en cierta medida a la Tricolor al pensar que su rival del primer juego podría llegar a verse mermada.

Actualizaciones del caso también dieron cuenta de un mensaje publicado por el de 32 años. Allí este escribió “Alhamdulillah”, que traducido significaría “gracias a Dios”.

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Esto daría a entender que la agonía por la lesión de la estrella para Uzbekistán iría mermando con el paso de los días. Serán los entrenamientos previos y rehabilitación la que marque si quien milita en el Esteghlal FC estará en el juego ante la Selección Colombia.

Los 26 convocados de la Selección de Uzbekistán

Porteros

1. Utkir Yusupov (PFC Navbahor Namangan)

16. Botirali Ergashev (FK Neftchi Farg’ona)

12. Abdovkih Nematov (Nasaf Qarshi FC)

Defensas

5. Rustamjon Ashurmatov (Esteghlal Tehran FC)

15. Umarbek Eshmurodov (Nasaf Qarshi FC)

25. Avazbek Ylmasaliev (OKMK FK)

2. Abduqodir Khusanov (Manchester City)

18. Abdulla Abdulaev (Dibba FC)

26. Jakhongir Urozov (FK Dinamo Samarkand)

3. Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor Tashkent FK)

24. Berhuz Karimov (Surkhon FK)

4. Farrukh Sayfiev (FK Neftchi Farg’ona)

13. Sherzos Nasrrulaev (Pakhtakor Tashkent FK)

Centrocampistas

19. Azizjon Ganiev (Al Bataeh Club)

6. Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent FK)

23. Sherzod Ezanov (FK Buxoro)

7. Otakeb Shukubov (Baniyas Club)

9. Odiljon Khamrobekov (Tractor Sazi Tabriz FC)

17. Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent FK)

8. Jamshid Iskanderov (FK Neftchi Farg’ona)

Delanteros

22. Abbosek Fayzullaev (Başakşehir FK)

11. Oston Urunov (Persepolis FC)

10. Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran FC)

20. Azizbek Amonov (FK Dinamo Samarkand)

14. Eldor Shomurodov (Başakşehir FK) (capitán)

21. Igor Sergeev (Persepolis FC)

Colombia pena por Jhon Córdoba

Desde Rusia el delantero de la Tricolor, Jhon Córdoba, arribó con algunas complicaciones físicas. Su ausencia en el juego con Jordania dio a conocer que líos físicos lo estarían mermando para poder entrar en acción en partidos de preparación y entrenamientos.

Sin embargo, todo parece indicar que la evolución ha sido favorable para quien hace parte del FC Krasnodar ruso. Néstor Lorenzo entregó un reporte reciente de la salud del futbolista al arribo del combinado patrio a Guadalajara, México.

Jhon Córdoba, delantero de Selección Colombia que fue citado para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“La recuperación va bien, día a día; como es el tendón, es un tema. Lo vamos manejando día a día, pero ya hoy entrenó con el grupo. Está bastante bien”, declaró el DT.

En la primera práctica realizada por el equipo nacional en su base de entrenamientos, se reportó que el delantero intervino a la par de sus compañeros. No se evidenció tampoco que sufriera alguna molestia y apunta a pelear el puesto de titular con Luis Suárez.