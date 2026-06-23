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El soberbio gol que el VAR le quitó a Uzbekistán vs. Portugal en el Mundial 2026: Cristiano protestó

De lejos se animó el elenco de Asia y logró marcar. Luego de la revisión, el juez les echó para atrás la alegría del 2-1 parcial.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de junio de 2026 a las 12:49 p. m.
Azizjon Ganiev marcó golazo vs. Portugal, pero el VAR se lo echó para atrás en el Mundial 2026
Azizjon Ganiev marcó golazo vs. Portugal, pero el VAR se lo echó para atrás en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Azizjon Ganiev estaba viviendo un sueño, hasta que el VAR se lo daño. A la altura del minuto 35 el jugador de Uzbekistán le anotó un golazo a Portugal que significaba el 2-1.

Sin embargo, la protesta por parte de los lusos llevó a que el juez revisara una posible falta previa. Al ver que un compañero uzbeko se excedió en fuerza, le echaron para atrás el tanto al ’19′ de los asiáticos.

Portugal's Cristiano Ronaldo celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
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Lamento total para los rivales de Cristiano Ronaldo y compañía, pero la protesta fue justo por la patada que le había puesto el de Uzbekistán al de Portugal.

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