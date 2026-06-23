Azizjon Ganiev estaba viviendo un sueño, hasta que el VAR se lo daño. A la altura del minuto 35 el jugador de Uzbekistán le anotó un golazo a Portugal que significaba el 2-1.

Sin embargo, la protesta por parte de los lusos llevó a que el juez revisara una posible falta previa. Al ver que un compañero uzbeko se excedió en fuerza, le echaron para atrás el tanto al ’19′ de los asiáticos.

Cristiano Ronaldo se sacudió: así fue su primer gol en el Mundial 2026 contra Uzbekistán

¡ANULADO EL GOLAZO DE UZBEKISTÁN! ❌⚽🇺🇿



Ganiev la colgó de un ángulo, pero la acción fue anulada por infracción previa sobre João Cancelo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Fxl0FsM7Cy — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Lamento total para los rivales de Cristiano Ronaldo y compañía, pero la protesta fue justo por la patada que le había puesto el de Uzbekistán al de Portugal.

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