Canal y hora para ver los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026: Colombia, Inglaterra y más

La fase de grupos de la Copa del Mundo de la Fifa 2026 entra en su jornada de cierre este sábado 27 de junio con la definición de las últimas tres zonas del torneo.

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Las selecciones de los grupos J, K y L definirán los cupos restantes para la ronda de los dieciseisavos de final en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá. Este cierre de calendario se presenta tras confirmarse los clasificados de los sectores que van desde la A hasta la I.

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La fecha futbolística inicia luego de la clasificación del seleccionado de Cabo Verde, combinado que accedió a la segunda etapa en su primera participación en un torneo mundial.

Este resultado decretó la eliminación de la escuadra de Uruguay, que se convirtió probablemente en la única delegación de la Conmebol en quedar fuera de la competencia. Los aficionados sudamericanos aguardan el desenlace de Paraguay, equipo que marcha tercero con opciones de avanzar.

Definición del Grupo L y los horarios oficiales

Las actividades en la cancha comenzarán con la resolución del Grupo L, donde la selección de Panamá se enfrentará a Inglaterra, mientras que Ghana jugará contra Croacia.

Our final Group L game. Let's go 👊 pic.twitter.com/7oop3KnZP7 — England (@England) June 26, 2026

Los compromisos están programados para las 4:00 p. m., hora de Colombia, en una jornada donde el conjunto inglés necesita asegurar la primera posición de la tabla. El plantel panameño afrontará este partido sin opciones de clasificar tras sus derrotas previas.

Por su parte, las delegaciones de Croacia y Ghana disputarán un partido decisivo por los puestos de clasificación a la siguiente ronda.

Ambos equipos conservan la opción de liderar el cuadrangular si el equipo de Inglaterra no suma los tres puntos en su respectivo juego. En caso de una victoria británica, el ganador del duelo entre africanos y europeos se adjudicará el segundo boleto disponible en esta zona.

Colombia y Portugal disputan el primer puesto del Grupo K

En la mitad de la jornada se desarrollará el encuentro entre las selecciones de Colombia y Portugal, un compromiso clave para la tabla general. El equipo que obtenga la victoria se consolidará en el liderato del Grupo K, mientras que un empate mantendrá al conjunto colombiano en la primera posición.

¡𝐶𝑂𝐿𝑂𝑀𝐵𝐼𝐴, 𝑚𝑎𝑛̃𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑎! ⭐️



🆚 🇵🇹

🗓 Sábado 27 de junio

🕞 6:30 pm (hora COL)

🏟 Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

🏆 Copa Mundial de la FIFA 2026

📺 Gol Caracol, Ditu - Fútbol RCN, App Canal RCN.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/WEVzHEfN6D — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 26, 2026

Simultáneamente, Uzbekistán y la República Democrática del Congo jugarán para definir la tercera casilla y evaluar sus opciones de avanzar.

El panorama de Argentina y la resolución del Grupo J

La jornada del sábado cerrará con la actividad del Grupo J, donde la selección de Argentina se enfrentará al conjunto de Jordania. El cuerpo técnico del plantel argentino de fútbol implementará cambios en su alineación titular debido a que el equipo ya aseguró el primer lugar y su cruce ante Cabo Verde.

🏆#FIFAWorldCup Rival confirmado para el duelo de dieciseisavos de final ✅



🇦🇷 Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio desde las 19 en Miami. ⚽️ pic.twitter.com/Oq7bCYva5O — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 27, 2026

En el partido alterno, las selecciones de Argelia y Austria buscarán el triunfo para definir cuál de las dos se queda con el segundo puesto.

Así se desarrollará la jornada:

Panamá vs. Inglaterra

Fecha 3 del grupo L

4:00 p. m. hora Colombia.

Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV y Dgo.

Croacia vs. Ghana

Fecha 3 del grupo L

4:00 p. m. hora Colombia.

Estadio Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV y Dgo.

Colombia vs. Portuga

Fecha 3 del grupo K

6:30 p. m. hora Colombia.

Estadio Miami, Florida, Estados Unidos.

Transmisión: Caracol, RCN, DirecTV y Dgo.

RD Congo vs. Uzbekistan

Fecha 3 del grupo K

6:30 p. m. hora Colombia.

Estadio Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV y Dgo.

Argelia vs. Austria

Fecha 3 del grupo J

9:00 p. m. hora Colombia.

Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos.

Transmisión: Win Sports +, DirecTV y Dgo.

Jordania vs. Argentina