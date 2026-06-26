Jhon Lucumí no se dejó deslumbrar por Cristiano Ronaldo: señaló el verdadero peligro de Portugal

Cristiano Ronaldo no es el verdadero peligro de Portugal, lo es toda la selección lusa. Así lo hizo saber Jhon Lucumí, defensor central de la Selección Colombia, este viernes 26 de junio, horas antes del partido por la fecha 3 del grupo K en el Mundial 2026.

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Y es que se especula mucho, entre la prensa y los aficionados, sobre el peligro de significa Cristiano Ronaldo. Sin embargo, Portugal actúa como un colectivo que tiene a los mejores futbolistas del planeta.

Jhon Lucumí: “Portugal es peligrosa por su selección”

“Cristiano es una leyenda y sabemos lo que representa, pero Portugal es peligroso por su selección y todos sus talentos, jugadores top a nivel mundial y su entrenador. Tenemos que seguir en ese crecimiento que venimos mostrando en los partidos, cada partido ha sido mejor que el otro, también minimizar los errores y eso nos va a venir muy bien”, dijo Lucumí, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Lucumí también tuvo tiempo de hablar sobre su pareja central en la Selección Colombia, Davinson Sánchez: “Es un líder dentro de nosotros, sabemos lo que representa, tiene un Mundial encima y es un guía para nosotros ahí atrás. Hemos sabido escucharlo, entender que somos un equipo y hemos sabido trabajar y eso nos ha ayudado para venir en crecimiento”.

Jhon Lucumí (3) defensa central de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Colombia vs. Portugal, uno de los partidazos de esta frase de grupos

Desde que se sorteó la fase de grupos del Mundial, en diciembre de 2025, se supo que el Colombia vs. Portugal era uno de los más aclamados entre la prensa y los aficionados. La espera llegó a su fin, y este sábado tendrá desarrollo

Néstor Lorenzo, DT de Colombia en la previa del juego contra Portugal en el Mundial 2026 Foto: Colprensa

Néstor Lorenzo opinó al respecto: “Se especula con que se puede encontrar cierto rival más adelante. Portugal es un rival al que uno quisiera encontrar más adelante, en semis, por ejemplo, pero nos toca ahora. Llegamos con ventaja. Ojalá podamos hacer un gran partido y ganar el grupo, pero es un partido de una fase superior”.