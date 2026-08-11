Melissa Gate destapó la razón por la que no evacuó durante el terremoto y recibió críticas en redes

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto generó preocupación entre millones de ciudadanos y dejó diferentes reacciones en redes sociales.

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Mientras varias figuras públicas se pronunciaron para expresar su solidaridad con los afectados, otras terminaron en medio de la polémica por la manera en la que se refirieron a la emergencia.

Una de ellas fue Melissa Gate, quien compartió un video en sus redes sociales hablando sobre la manera en que vivió el movimiento sísmico. La creadora de contenido explicó que, pese a la intensidad del temblor, decidió no evacuar del lugar en el que se encontraba.

La razón que entregó generó todo tipo de comentarios entre los internautas. Según contó, quería permanecer junto a algunas de sus pertenencias más preciadas en caso de que ocurriera una situación de mayor gravedad.

“Yo no me quería salir porque si me iba a morir, quería que me encontraran con mi caja fuerte, con mi plata, con mis peluches y con mis joyas”, manifestó Melissa en tono de broma.

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La influencer también hizo referencia a su apariencia durante el momento del terremoto y aseguró que el movimiento la había tomado despeinada. Incluso señaló que, ante la posibilidad de que se presentaran nuevas réplicas, tendría que arreglarse.

Aunque Melissa Gate suele caracterizarse por utilizar el humor como parte de su contenido, esta vez sus palabras no fueron recibidas de la misma manera por una parte de sus seguidores.

Algunos usuarios consideraron que el comentario fue inoportuno debido a la situación que atravesaban miles personas afectadas por el terremoto. Otros cuestionaron que una figura con una comunidad tan grande utilizara sus plataformas para hacer bromas en medio de una emergencia.

La controversia incluso llevó a algunos internautas a manifestar que dejarían de seguirla y a pedirle que ofreciera una explicación sobre sus declaraciones.