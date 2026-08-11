Taliana Vargas, afectada por desastre en Cali, hizo importante llamado por víctima de terremoto atrapada bajo escombros: “Por favor”

Un fuerte movimiento sísmico de magnitud 7,4 sacudió distintas regiones de Colombia durante la mañana del pasado lunes, 10 de agosto, causando preocupación entre miles de habitantes. La intensidad del fenómeno llevó a numerosas personas a evacuar de manera preventiva sus viviendas, lugares de trabajo y establecimientos.

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El temblor pudo sentirse en diferentes puntos del territorio nacional. Ante los primeros reportes, los organismos de emergencia pusieron en marcha los protocolos de atención y desplegaron equipos para revisar las condiciones de edificaciones, viviendas y otras estructuras que eventualmente pudieron presentar daños.

En medio de la tragedia que golpeó a Cali, uno de los rostros que más ha dado de qué hablar ha sido Taliana Vargas, esposa de Alejandro Eder, alcalde de la ciudad. La exreina ha estado presente en todo lo ocurrido, ayudando con centros de acopio y espacios devastados por el movimiento telúrico.

Recientemente, la actriz fue blanco de reacciones tras hacer un importante llamado en medio del rescate de una de las víctimas del terremoto. La famosa pidió oraciones por Diana, una mujer que se encontraba bajo los escombros y esperaba a ser salvada por los socorristas.

“Cadena de oración, por favor. Oremos todos por Diana”, escribió en las historias, ubicando el post de su esposo, quien contó lo que estaba pasando.

Tras compartir imágenes en las que se le ve muy afectada por lo sucedido, Vargas subió un artículo en el que mostró parte del trabajo que se ha realizado en Cali por las autoridades y voluntarios.

“Cali, el panorama sigue siendo muy difícil y nuestra prioridad en este momento es una sola: salvar vidas. Desde la Alcaldía de Cali, las autoridades competentes y con todas las voluntades que hoy se han unido para atender esta emergencia, seguimos trabajando sin descanso en la búsqueda y rescate de quienes todavía están atrapados. Hoy necesitamos de ustedes”, escribió en el pie de foto de la publicación.

En ese mismo espacio, la famosa apuntó que se necesitaban ciertas cosas para el trabajo que se hacía, pidiendo ayudas específicas.

“Cada herramienta puede ayudarnos a llegar más rápido. Cada equipo puede abrir un camino. Cada ayuda puede significar una vida encontrada. Cali, sigamos unidos. Hoy más que nunca, nos necesitamos. Les pido oraciones. Mucha oración sin parar”, agregó en el mensaje.