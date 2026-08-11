Taliana Vargas se mostró afectada y dio información importante en medio de tragedia por terremoto en Cali: “Puntos trágicos”

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.4 sacudió diferentes regiones de Colombia durante la mañana del pasado lunes, 10 de agosto. La intensidad del sismo generó preocupación entre los ciudadanos y llevó a muchas personas a evacuar sus viviendas y lugares de trabajo como medida preventiva.

Impresionantes videos muestran impacto del fuerte terremoto de 7.4 que azotó a Colombia este 10 de agosto

El temblor fue percibido en amplias zonas del país y, después de los primeros reportes, los organismos de emergencia comenzaron a adelantar inspecciones para determinar el alcance de las posibles afectaciones en viviendas, edificios y otras estructuras.

Con el paso de las horas se conocieron nuevos detalles sobre las consecuencias del fenómeno. Cali estuvo entre las ciudades que registraron situaciones de mayor preocupación, debido a los daños reportados en algunas edificaciones y a la información sobre personas que habrían quedado atrapadas tras el colapso de estructuras.

En medio de la emergencia, Taliana Vargas, esposa del alcalde de Cali, Alejandro Eder, utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la solidaridad y solicitar apoyo para las personas afectadas. La exreina pidió colaboración para atender a los heridos y ayudar a quienes resultaron damnificados y perdieron sus viviendas como consecuencia del sismo.

La actriz apareció en un clip de su cuenta oficial de Instagram, indicando que la señal estaba muy afectada y las necesidades eran distintas con el pasar del tiempo. La celebridad mencionó que las cosas cambiaron, y las ayudas se enfocaban en alimentos preparados y carpas para pasar las horas.

“La señal está muy mala y han cambiado las necesidades. Necesitamos carpas, comida ya hecha, linternas, para que, por favor, nos acompañen en la Jairo Varela; ahí estamos recibiendo todo”, dijo en un clip.

En las imágenes, donde se le ve agotada, afectada y con un tapabocas, Taliana Vargas reiteró que estaba en los puntos trágicos y que cada vez todo se ponía más complejo por las necesidades que surgían en las víctimas y ayudantes.

“Estamos en estos momentos en los puntos trágicos y la necesidad es muy grande”, concluyó.