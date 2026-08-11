Karina García reveló el angustiante momento que vivió durante el terremoto: temió por su embarazo

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y ganadora de La mansión de Luinny, fue una de las figuras públicas que compartió con sus seguidores cómo vivió el fuerte terremoto que se registró en Colombia el pasado 10 de agosto.

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La influenciadora, que actualmente está embarazada de su tercer hijo, contó que el movimiento telúrico le provocó un fuerte susto y posteriormente tuvo que acudir a una clínica debido a la aparición de contracciones.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro fue ubicado en el departamento del Chocó. El movimiento se sintió en diferentes zonas del país y generó preocupación entre los ciudadanos.

En el caso de Karina García, el momento fue especialmente complicado debido a su estado de embarazo. A través de sus historias de Instagram, donde cuenta con cerca de seis millones de seguidores, la creadora de contenido contó inicialmente que el susto que experimentó fue considerable.

“Diosito, casi se me sale el bebé, protégenos a todos”, expresó Karina en una de sus publicaciones, haciendo referencia a la reacción que tuvo durante el terremoto.

Karina García reaccionó al terremoto que se presentó en Colombia. Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

Aunque en ese primer momento no entregó mayores detalles sobre su estado de salud, posteriormente volvió a aparecer en redes sociales para informar que se encontraba en una clínica. Según explicó, había comenzado a presentar contracciones desde horas de la mañana, situación por la que estaba siendo valorada por los profesionales de la salud.

La influenciadora también manifestó su preocupación debido a que todavía no sería el momento indicado para el nacimiento de su bebé. Por esta razón, pidió a sus seguidores que la acompañaran con oraciones mientras permanecía bajo observación médica.

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“Reportándome desde la clínica. Tengo contracciones desde esta mañana. Oren por mí porque baby K todavía no puede nacer”, escribió la también exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Poco después, Karina publicó una imagen de su abdomen mientras era monitoreada en el centro médico. La fotografía estuvo acompañada de un mensaje dirigido a sus seguidores, a quienes suele llamar “tías” cuando se refiere a su bebé.

Esto dijo Karina García tras fuerte movimiento telúrico en Colombia. Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

“Tías, estamos en monitoreo”, señaló en la publicación.

La situación generó preocupación entre los seguidores de la influenciadora, quienes comenzaron a preguntarle por su estado y el de su hijo. En los comentarios y mensajes que recibió también aparecieron muestras de apoyo y deseos de que las contracciones no representaran una complicación para el embarazo.