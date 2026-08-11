Sube a 72 la cifra de muertos en Pereira: continúan las labores de rescate entre los escombros

Las autoridades de Pereira actualizaron este martes el balance de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió al país y confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a 72 personas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, otras 37 personas permanecen desaparecidas y 15 más continúan atrapadas entre los escombros de edificaciones colapsadas.

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La magnitud de los daños ha obligado a desplegar un amplio operativo de atención. Según la Alcaldía, hasta el momento se han registrado 66 edificaciones con colapso total y otras 26 con colapso parcial, además de cientos de viviendas afectadas en diferentes sectores de la capital risaraldense. Las autoridades también informaron que durante la emergencia fueron atendidos tres incendios relacionados con el movimiento telúrico.

Durante la jornada anterior, los organismos de socorro concentraron sus esfuerzos en labores de llamado y escucha para identificar posibles sobrevivientes bajo los escombros.

La policía observa un edificio dañado tras el terremoto que azotó Pereira, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Vladimir Encima) Foto: AP Photo/Vladimir Encima

Sin embargo, ante la complejidad de los daños, este martes comenzó una fase más profunda de búsqueda y rescate, que incluye la construcción de túneles y accesos especiales para llegar a zonas donde se presume que aún podrían encontrarse personas atrapadas.

En las operaciones participan actualmente 267 rescatistas, entre personal local y equipos especializados llegados desde distintas regiones del país. Además, se espera en las próximas horas la llegada de otros 79 socorristas para reforzar las labores.

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Frente a la emergencia, la administración municipal adoptó varias medidas para facilitar las operaciones de rescate y reducir riesgos para la población. Entre ellas se encuentra la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de Pereira, la implementación de un día sin carro que se mantuvo durante dos jornadas consecutivas y la aplicación de toque de queda durante la noche.

Imágenes del impacto del terremoto en Pereira, una de las ciudades más afectadas. Foto: Getty Images

Las autoridades mantienen además el monitoreo permanente de la infraestructura urbana y de los servicios públicos mientras avanzan las evaluaciones de daños.

La Alcaldía habilitó varios puntos de atención para las personas afectadas por la tragedia. Los albergues temporales funcionan en el Coliseo Mayor, el Parque El Vergel, el Parque El Oso, el Estadio Mora Mora, el Parque Olaya Herrera y la Plaza de Ferias.

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Asimismo, se activaron centros de acopio para la recepción de ayudas humanitarias en los Centros de Desarrollo Empresarial ubicados en Parque Industrial, 2.500 Lotes, Tokio, Consota, Kennedy, Ormazá y San Nicolás. Para reportar personas desaparecidas, las autoridades recordaron que está habilitada la línea oficial de la Cruz Roja en Pereira: 316 478 1821.

La atención veterinaria para animales de compañía afectados por la emergencia está siendo prestada en las instalaciones de Ukumarí.