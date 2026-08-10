Tras el terremoto de 7.4 registrado en Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto, diferentes ciudades del país habilitaron puntos de recolección de materiales para las personas afectadas. Las autoridades dispusieron de diversos espacios físicos en las principales ciudades del país para centralizar la recepción de los elementos de ayuda y refugio.

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En el occidente del país, la Alcaldía de Cali confirmó la apertura de espacios mediante sus canales oficiales de comunicación institucional. La administración local indicó que “la Plazoleta Jairo Varela funcionará como centro de acopio para recibir donaciones de agua, guantes, gafas de seguridad, cascos y alfombras”.

Asimismo, la entidad informó que la Casa del Valle, ubicada en la calle 34 # 5-50 del barrio La Merced en Bogotá, también recibirá aportes.

Tras el sismo ocurrido hoy, nos unimos como región para apoyar a las familias afectadas. Junto a @gobvalle hemos habilitado a la Casa del Valle en Bogotá como Centro de Acopio Oficial.#CaliYElValleSomosTodos pic.twitter.com/ONPX8nKime — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 10, 2026

Por su parte, la Alcaldía de Medellín estableció dos puntos de recolección de elementos en la capital del departamento de Antioquia. Los ciudadanos pueden acercarse a la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín en la carrera 52 # 30A-97 o entregar sus aportes en las instalaciones de la Fundación Saciar, ubicadas en la carrera 50 # 25-261.

En Medellín somos solidarios🇨🇴❤️.



Hoy muchas familias en diferentes regiones del país nos necesitan. Por eso, junto a Presentes y los bancos de alimentos, habilitamos puntos de acopio para recibir alimentos y elementos de primera necesidad y un canal para quienes quieran hacer… pic.twitter.com/2zgSXkHalY — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 10, 2026

En la región Caribe, la Alcaldía de Barranquilla activó un punto de acopio situado en la carrera 43 # 6-120, el cual opera de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día.

¡Hoy Colombia nos necesita a todos! 🙌🏼



Desde Barranquilla estamos en comunicación permanente con el Gobierno nacional y autoridades de las regiones. Ponemos a disposición nuestros rescatistas, la red de salud distrital con camas de hospitalización, camas UCI y personal con… pic.twitter.com/DR4P2jiRlL — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 10, 2026

De igual forma, en la capital de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena dispuso el Coliseo Bernardo Caraballo, espacio que permanecerá abierto para la recepción de los materiales desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.

💛💚❤️Cartagena se une para ayudar a las comunidades afectadas por el sismo.



Ante la emergencia nacional registrada este lunes por un sismo de magnitud 7,4, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la gestora social del Distrito, Liliana Majana, dispusieron un centro… pic.twitter.com/a5XYB1QtwT — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) August 10, 2026

Centros habilitados en Bogotá y Pereira

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en un trabajo coordinado con la Cruz Roja, habilitó seis puntos estratégicos para la entrega de materiales de apoyo logístico. En la zona sur se dispuso de recepción en SAMU SUR (avenida carrera 68 # 31-41 sur), mientras que en el norte se habilitó la sede SAMU Norte (calle 134 con carrera 7B bis # 132-31).

En el centro y otras áreas de la ciudad, los elementos se acopian en el Centro de Salvamento Acuático (avenida La Esmeralda # 63-81) y en la sede administrativa de la Cruz Roja (carrera 24 # 73-38). También funcionan como centros de recolección la bodega de la Cruz Roja (diagonal 79B-62-53) y las instalaciones deportivas del Palacio de los Deportes (calle 63 # 59A-06).

La Alcaldía de Pereira, ante el movimiento telúrico, estableció siete centros de atención (CAFE) para recibir los aportes ciudadanos. Los lugares de entrega son Consota (Mz 7 y 8, Villa Consota Cuba), Perla del Otún (diagonal a la iglesia de los 2.500 Lotes) y El Remanso (avenida principal del barrio, al lado del centro de salud).

A esta red local se suman los centros CAFE Kennedy (parque principal, al lado de la cancha), Ormaza (calle 3 bis # 5-38, avenida del Río), San Nicolás (carrera 14 bis # 28-38, antigua estación de Policía) y Comuna del Café (carrera 3 con calle 59 A, Sector A Parque Industrial).

Para las personas que perdieron sus viviendas, la ciudad habilitó como refugios el Ecoparque El Vergel, el Parque El Oso, el Coliseo Mayor, el Parque Olaya Herrera, la Plaza de Ferias y el Estadio Mora Mora.

Canal digital de recolección de recursos

En el marco de la contingencia, la aplicación financiera dale!, del Grupo Aval, incorporó en su plataforma un botón de transferencia directa de recursos a la Cruz Roja Bogotá. Los usuarios del aplicativo pueden destinar aportes económicos desde sus dispositivos móviles, fondos que serán canalizados por la entidad para la atención en los territorios.

Sobre la implementación de esta alternativa tecnológica en el sector financiero, el director ejecutivo de la plataforma dale!, José Manuel Ayerbe, precisó el objetivo de la iniciativa. El directivo indicó: “Desde los teléfonos celulares, cualquier persona puede realizar un aporte económico inmediato y concreto dirigido a las familias afectadas por el terremoto a nivel nacional”.