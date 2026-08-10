Terremoto en Cali: dramático panorama en Capri y el motel Molino Rojo tras el colapso de edificaciones; buscan sobrevivientes

Mientras avanza el balance de víctimas y daños en diferentes zonas del país, en la capital vallecaucana las labores de búsqueda y rescate continúan en medio de edificaciones destruidas y reportes de posibles personas atrapadas.

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Dos de los puntos que generan mayor preocupación son el sector de Capri, en las inmediaciones de Torres de Limonar, y la autopista Suroriental con carrera 39, donde se encuentra el motel Molino Rojo. Imágenes conocidas durante la jornada muestran la magnitud de la destrucción en ambos lugares.

El terremoto, de magnitud 7.4, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se sintió con especial fuerza en el occidente del país. Cali figura entre las ciudades que registraron mayores afectaciones estructurales.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 provocó grandes daños y víctimas en Cali. Foto: COLPRENSA

Emergencia en Capri: búsqueda entre toneladas de escombros

En el barrio Capri, el panorama es desolador. Una edificación del sector de Torres de Limonar colapsó tras el movimiento sísmico. Durante varias horas, socorristas, autoridades y ciudadanos han trabajado en la zona ante la posibilidad de encontrar personas con vida.

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Videos y fotografías difundidos en redes sociales desde el lugar dejan ver maquinaria pesada removiendo material y decenas de personas alrededor del área afectada. Los trabajos se han extendido durante la jornada y, de acuerdo con información divulgada desde el sitio, se requieren plantas eléctricas, linternas y otros elementos para mantener las operaciones durante la noche.

Las autoridades y los organismos de socorro tienen como prioridad la localización de sobrevivientes, por lo que las labores deben adelantarse con especial precaución ante la inestabilidad de los restos de la estructura y el riesgo que representan las réplicas.

Motel Molino Rojo, otro de los puntos golpeados por el terremoto

La emergencia también alcanzó al motel Molino Rojo, ubicado sobre la autopista Suroriental de Cali. La edificación sufrió un severo colapso y buena parte de su estructura quedó convertida en escombros tras el terremoto.

Las imágenes conocidas después del sismo muestran una parte del inmueble todavía en pie, mientras otras zonas desaparecieron casi por completo. Al lugar llegaron ciudadanos y organismos de atención de emergencias para apoyar las labores de búsqueda.

Equipos de rescate y residentes buscan vida entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Durante los trabajos se ha pedido guardar silencio en determinados momentos, una medida que permite a los rescatistas intentar identificar sonidos o llamados provenientes de personas que eventualmente puedan encontrarse bajo los escombros.

Además de Capri y el motel Molino Rojo, ciudadanos reportaron afectaciones en otros sectores de Cali, entre ellos puntos de la autopista Sur y zonas cercanas a la calle 43. La emergencia llevó a desplegar equipos para evaluar construcciones y determinar cuáles representan un peligro para sus ocupantes.

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Cali, una de las ciudades más afectadas

La dimensión de la emergencia supera estos dos casos. Durante este lunes se han reportado decenas de estructuras colapsadas o con daños importantes en Cali, mientras continúan las evaluaciones para establecer el verdadero alcance del terremoto.

El balance nacional también ha cambiado rápidamente a medida que los organismos de emergencia consiguen ingresar a las zonas más golpeadas.

Los pacientes son evacuados de un hospital tras el terremoto que azotó Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

De acuerdo con el reporte más reciente recopilado, el número de fallecidos sube a más de 130 por el terremoto.

Por ahora, la atención permanece puesta en lugares como Capri y el motel Molino Rojo, donde cada minuto resulta determinante para los equipos que remueven escombros y buscan establecer si todavía hay personas esperando ser rescatadas.