Así puede verificar si su vivienda es segura cuando sucede un terremoto: Idiger lo explica

Tras el terremoto de 7.4 de magnitud en la mañana de este lunes, 10 de agosto, muchos ciudadanos se preguntan si sus hogares son lo suficientemente estables como para resistir un sismo de gran magnitud.

Ante la incertidumbre, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) emitió un reporte sobre la respuesta de las estructuras. La entidad precisó que el nivel de seguridad depende de las características de construcción de cada inmueble.

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El organismo distrital hizo un llamado a la ciudadanía para evaluar las condiciones de las edificaciones y descartar procedimientos no certificados. El reporte sugiere reemplazar teorías como el marco de la puerta o el triángulo de la vida por la maniobra de protección que consiste en agacharse, cubrirse y sujetarse.

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Medidas de preparación previa en los hogares

El comportamiento de las viviendas, bien sea casa o apartamento, varía según los materiales y el diseño técnico utilizado en su edificación. De acuerdo con el Idiger, existen acciones concretas para mitigar los riesgos de colapso u objetos desprendidos. La institución aconseja revisar si la propiedad cuenta con licencias, planos arquitectónicos o registros de afectaciones previas.

En las construcciones informales que carecen de diseño estructural, la recomendación principal se centra en definir rutas de salida de manera anticipada.

Las alcaldías locales de la capital mantienen la función de supervisar que las obras cumplan con los estándares urbanísticos, mientras las familias deben asegurar elementos pesados y estanterías en las paredes.

Asimismo, los protocolos de prevención contemplan la identificación de los registros de corte de gas, energía y agua en los inmuebles. Las autoridades recomiendan conformar un kit de recursos básicos y acordar un plan familiar que establezca puntos de encuentro y funciones asignadas a cada integrante durante una emergencia.

Pautas de actuación durante el evento sísmico

Esto es lo que debes hacer en caso de un sismo. Recuerda: ten muy en cuenta el tipo de edificación en la que vives para saber cómo y cuándo evacuar. Lee esta información con atención. pic.twitter.com/ld5DKymj7C — IDIGER (@IDIGER) August 10, 2026

Respecto a las teorías de resguardo en interiores, la entidad aclaró que las estructuras modernas no ofrecen resistencia uniforme en los marcos de las puertas. Sobre la efectividad de estos métodos, el Idiger señaló que “no se recomienda el triángulo de la vida debido a que resulta imposible predecir el comportamiento del mobiliario o la caída de materiales”.

Durante el desarrollo del movimiento, las autoridades recomiendan conservar la estabilidad física y buscar protección debajo de escritorios o mesas de material resistente. En ausencia de mobiliario cercano, se aconseja cubrir la cabeza con las manos y alejarse de las ventanas, lámparas o elementos suspendidos hasta que cese la vibración.