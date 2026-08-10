Policía dio detalles del violento tiroteo en el norte de Bogotá este lunes, 10 de agosto

Se registró un tiroteo en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:30 de la noche en las inmediaciones del centro comercial Mazurén, ubicado en la carrera 46 con calle 152, en la noche de este viernes, 10 de agosto.

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De acuerdo con el informe preliminar de los uniformados, las patrullas del sector detectaron a un ciudadano que corría a alta velocidad. Las autoridades intentan establecer las razones por las cuales el individuo escapaba de la zona antes de percatarse de la presencia de la patrulla del cuadrante.

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Sobre el desarrollo de los hechos en la vía pública, la Policía Metropolitana de Bogotá precisó que “una persona que huía realizó disparos con un arma traumática contra los uniformados, por lo cual la patrulla reaccionó e hirió al sospechoso en una pierna”.

Balance de los hechos e investigaciones en curso

Tras la reacción de las autoridades en la escena, el hombre herido fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Las autoridades no han emitido un balance oficial.

Un hombre fue trasladado al hospital tras ser herido por un disparo de una arma traumática. Foto: Getty Images

Los organismos de investigación judicial iniciaron la recolección de pruebas y la revisión de cámaras de seguridad del área comercial. La Policía busca determinar las actividades previas del implicado y verificar si cometió un hecho delictivo antes de accionar el arma contra la patrulla.

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El tiroteo se registró al norte del a capital del país. Foto: Adobe Stock

El suceso se suma a las cifras oficiales recopiladas por las entidades de control sobre la violencia armada en la ciudad. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reportó 468 homicidios en Bogotá entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2026.

Los datos estadísticos reflejan una disminución de 50 muertes violentas al comparar el registro actual con las 518 víctimas contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Esta variación representa una reducción general del 10 % en los asesinatos dentro de la capital, impulsada por la incautación de armas ilegales y la captura de más de cien personas vinculadas a homicidios.