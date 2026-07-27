Tres muertos y cuatro heridos deja tiroteo en festival cerca de la emblemática Aguja Espacial en Seattle

Un tiroteo cerca del emblemático Space Needle (Aguja Espacial, en español) de Seattle causó el domingo tres muertos y al menos cuatro heridos, entre ellos un niño pequeño, según informaron las fuerzas de seguridad en el último balance del hecho dado a conocer en la madrugada del lunes.

La policía local afirma haber detenido a un sospechoso y busca a otro tras el incidente ocurrido durante el festival gastronómico “Bite of Seattle” en una popular zona turística de esta ciudad del noroeste de Estados Unidos, reconocida por la Space Needle, una torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962.

Revelan la identidad del hombre armado que creía ser Jesucristo y protagonizó tiroteo en la Casa Blanca

Según declaró el subdirector de la policía Tyrone Davis, se oyeron disparos alrededor de las 18:00 locales. “Dos personas se disparaban” en el lugar, donde se recuperaron dos armas, añadió el funcionario, que aseguró que la policía local dio cuenta de tres muertos en el tiroteo.

Un hombre no identificado es conducido por la policía luego de que respondieran a un tiroteo en el Seattle Center durante el festival gastronómico Bite of Seattle, el domingo 26 de julio de 2026, en Seattle, Washington. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que se habían desplegado agentes del equipo SWAT de la Patrulla Estatal para ayudar a la policía local.

Por su parte, la alcaldesa de Setalle, Katie Wilson calificó el tiroteo de “acto de violencia atroz”. “Nuestra atención se centra en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que les acompañan”, afirmó en un comunicado.

Tiroteo cerca de una mezquita en Estados Unidos deja al menos tres muertos

La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, declaró que recibieron a cuatro víctimas del tiroteo: un niño, un hombre de 23 años, una mujer de 39 y otra de edad desconocida que fue enviada al quirófano. Según el subdirector de la policía, las personas hospitalizadas se encuentran en “condición estable” y fuera de riesgo.

Agentes de policía responden a un tiroteo en el Seattle Center durante el festival gastronómico Bite of Seattle. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Varios testigos dijeron al canal de televisión de Seattle KIRO que escucharon múltiples disparos antes de salir corriendo. “Al principio pensé que eran fuegos artificiales, y luego todo el mundo empezó a salir en masa y pasaban corriendo delante de nosotros”, contó Nick Bate a la cadena sobre el hecho ocurrido el domingo.

“Empezamos a correr. No sabía, no miré hacia dónde iba la persona. Solo escuchaba todo”, dijo otro testigo a la AFP sobre el tiroteo del cual aún se desconocen las causas detras.

ChatGPT habría ayudado a planear el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, señala nueva demanda

El Bite of Seattle, es un evento que se realiza desde 1982, reúne cada año a unas 350,000 personas y se promociona como tres días dedicados a la comida, las bebidas y la convivencia comunitaria, por lo cual había una gran afluencia de público al momento del hecho.

Con información de AFP.