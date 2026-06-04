Un tiroteo ocurrido el miércoles durante una ceremonia de graduación en una escuela del norte de California dejó un adolescente muerto y tres personas heridas, informaron las autoridades.

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El hecho se registró en el estacionamiento de la Fairfield High School, ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de San Francisco. Según la policía, la alerta se recibió hacia las 7:15 p. m. (hora local).

“Hay cuatro víctimas con heridas de bala”, declaró en una rueda de prensa Michelle Belyea, oficial de policía de Fairfield. La víctima mortal era un joven de 18 años, mientras que los heridos tienen 11, 20 y 25 años. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

De acuerdo con KCRA, el Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun informó CNN que el ataque ocurrió durante la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Sem Yeto, que comparte instalaciones con Fairfield High School.

El ataque dejó un fallecido de 18 años y tres heridos de 11, 20 y 25 años, según informaron las autoridades locales. Foto: Getty Images

Un hombre que asistía al evento relató a KCRA que escuchó varios disparos cuando familiares y estudiantes se encontraban tomándose fotografías en el estacionamiento. Por su parte, Amanda Prieto, residente del sector, señaló al mismo medio que observó a personas “gritando y corriendo” mientras se escuchaban las detonaciones.

Belyea indicó que existe una “investigación activa” sobre lo ocurrido y aseguró que no hay una amenaza en curso para la comunidad. Sin embargo, no entregó información sobre posibles sospechosos.

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Este nuevo episodio de violencia se suma a otro ocurrido hace menos de un mes en California, cuando un hombre abrió fuego repetidamente contra una mezquita en San Diego. En ese ataque murieron tres personas y los dos tiradores se suicidaron tras huir del lugar.

La violencia armada continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en Estados Unidos, donde el derecho constitucional a portar armas suele prevalecer sobre los llamados a endurecer los controles.

Estados Unidos contaba con cerca de 380 millones de armas de fuego en manos de civiles para 2022. Foto: Getty Images

Según una base de datos del portal IntelliSee, solo en 2025 se han registrado 233 incidentes con armas de fuego en centros educativos del país.

Además, en menos de dos meses se produjeron al menos tres tiroteos en lugares cercanos a donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o en instalaciones oficiales del Gobierno.

La amplia disponibilidad de armas es considerada como uno de los factores que contribuyen a este fenómeno. Datos oficiales estimaban que para 2022 había cerca de 380 millones de armas de fuego en manos de civiles en Estados Unidos.

*Con información de AFP.