Gobierno Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez, a pesar de demanda por actos terroristas en Venezuela

A través de una carta, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a la Fiscalía del país que se le otorgue una inmunidad diplomática a favor de la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad”, esto en respuesta a una demanda civil sobre supuestas torturas y actos terroristas en el régimen de Nicolás Maduro.

New Yorker revela lo que sería la presión de Trump contra Delcy Rodríguez: “En cualquier momento puedo mandar a María Corina contra ti”

El caso citado se trata del conocido como Kenemore v. Maduro, un proceso judicial radicado en el Distrito Sur de Florida contra el depuesto dictador y varios de sus funcionarios.

En el texto del Departamento de Estado se señala que el gobierno estadounidense resalta que Rodríguez figura entre los demandados, por lo que recuerda que Washington reconoció formalmente su gobierno el pasado 5 de marzo de 2026.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Montaje SEMANA | getty images

“El Departamento de Estado reconoce y permite la inmunidad de la presidenta Rodríguez como actual jefa de Estado de un Estado extranjero frente a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Estados Unidos”, señala la carta.

El documento agrega que, de acuerdo con los principios del derecho internacional consuetudinario y la práctica diplomática estadounidense, un jefe de Estado extranjero en ejercicio no puede ser sometido a la jurisdicción de tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.

Delcy Rodríguez responde a sugerencia de Trump para que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU.

Por esa razón, el Departamento de Estado solicitó al Departamento de Justicia presentar ante el tribunal una “sugerencia de inmunidad” para informar formalmente la posición del gobierno estadounidense y avanzar en la desestimación de las reclamaciones contra Rodríguez.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

La carta también advierte sobre las “importantes implicaciones de política exterior” que tendría permitir que el proceso continúe contra la mandataria interina venezolana.

El caso judicial citado fue presentado por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro y que denunciaron haber sido víctimas de torturas y detenciones arbitrarias.

La demanda fue dirigida contra el exdictador, varios funcionarios venezolanos y otras personas vinculadas al aparato estatal venezolano.

Advierten sobre intenciones de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en Venezuela: “Solo quieren ganar tiempo”

La semana pasada, un juez federal de Miami condenó en rebeldía a varios de los demandados a pagar más de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela antes de ser liberados en un intercambio de detenidos realizado en 2023.

Sin embargo, Delcy Rodríguez quedó excluida de esa decisión precisamente por el reclamo de inmunidad presentado por el Gobierno estadounidense.